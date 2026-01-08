Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

OЧАКВАЙТЕ В 15:00: Владо Николов гост в "Block Out"
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Глушкова се класира на 1/4-финалите в Анталия

Глушкова се класира на 1/4-финалите в Анталия

  • 8 яну 2026 | 13:24
  • 209
  • 0
Глушкова се класира на 1/4-финалите в Анталия

Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Седмата поставена в схемата българка победи участващата с "уайлд кард" Даниела Дарта Фелдмане (Латвия) с 6:1, 6:3 за два часа и десет минути игра.

Глушкова си осигури успеха в първия сет след серия от пет поредни гейма, а във втората част навакса изоставане от 1:2 до преднина от 3:2. Латвийката изравни за 3:3, но българската тенисистка спечели следващите три гейма, а с това и двубоя при първия си мачбол.

Съперничка на Денислава Глушкова в спора за достигане до полуфиналите ще бъде испанката Карлота Мартинес Сирес.

Другата българка, участваща в надпреварата на сингъл - Мелис Расим, отпадна в първия кръг.

Глушкова в тандем с Илай Йорук (Турция), както и Расим, която си партнираше с Беатис Спасова, претърпяха поражения на старта в турнира на двойки.

Следвай ни:

Още от Тенис

Свитолина се класира за четвъртфиналите в Окланд

Свитолина се класира за четвъртфиналите в Окланд

  • 8 яну 2026 | 13:51
  • 225
  • 0
Финалистка на Australian Open се отказва от участие в Мелбърн

Финалистка на Australian Open се отказва от участие в Мелбърн

  • 8 яну 2026 | 13:34
  • 489
  • 0
Сабаленка пропуска турнири, за да намали риска от контузии

Сабаленка пропуска турнири, за да намали риска от контузии

  • 8 яну 2026 | 13:27
  • 308
  • 0
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 21099
  • 105
Клаудио Пистолези: Раздялата на Фереро с Алкарас не е толкова шокираща

Клаудио Пистолези: Раздялата на Фереро с Алкарас не е толкова шокираща

  • 7 яну 2026 | 20:11
  • 1956
  • 3
Кузманов отпадна на двойки в Нотингам

Кузманов отпадна на двойки в Нотингам

  • 7 яну 2026 | 18:07
  • 2294
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 5948
  • 11
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 21099
  • 105
Владо Николов е гост в Block Out

Владо Николов е гост в Block Out

  • 8 яну 2026 | 13:13
  • 3389
  • 2
ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

  • 8 яну 2026 | 11:32
  • 14673
  • 17
Спартак (Варна) изчисти задълженията си и съвсем скоро ще може да привлича нови играчи

Спартак (Варна) изчисти задълженията си и съвсем скоро ще може да привлича нови играчи

  • 8 яну 2026 | 12:37
  • 3052
  • 3
Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

  • 8 яну 2026 | 07:40
  • 6869
  • 8