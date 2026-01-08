Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Удинезе
  Удинезе се справи с Торино и заплете интригата в средата на класирането

Удинезе се справи с Торино и заплете интригата в средата на класирането

  • 8 яну 2026 | 00:29
Удинезе се справи с Торино и заплете интригата в средата на класирането

Отборът на Удинезе стигна до пестелива победа с 2:1 при визитата си на тима на Торино в срещата от 19-ия кръг на италианската Серия А.

Този резултат постави съперниците в загадъчна позиция, като въпреки напредналия етап от шампионата те все още са в неясна близост както до зоната на изпадащите, така и до местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири, и тепърва ще се разбере накъде ще потеглят.

След нулево първо полувреме гостите от Удинезе откриха резултата благодарение на Николо Дзаниоло с гол в 50-ата минута. Минималната преднина се задържа почти до края на двубоя, като в 82-рата минута Юрген Екеленкамп покачи и на пръв поглед уби интригата. В 87-ата минута обаче Чезаре Казадей намали изоставането на торинци и в известен смисъл върна интригата, но неговите съотборници не успяха да изравнят в добавеното време и в крайна сметка гостите добавиха три точки към актива си.

