  7 яну 2026 | 22:38
Томазо Джакомел иска да посвети евентуален златен олимпийски медал на починалия си приятел Сиверт Гуторм Бакен

Италианският биатлонист Томазо Джакомел трудно контролира емоциите си след смъртта на норвежкия си колега Сиверт Гуторм Бакен, който му бе и приятел, и иска да му посвети евентуален медал от Олимпийските игри.

"Възходи и падения са. Имам много тъмни мисли, особено вечерите, когато си лягам и затварям очи", каза Джакомел в навечерието преди старта на състезанието за Световната купа в Оберхоф.

"Но съм щастливец, че приятелката ми и семейството са до мен. Те са ми от голяма помощ, без тях щеше да бъде много по-трудно", добави той.

Бакен бе намерен мъртъв в хотелската си стая на 23 декември по време на тренировъчен лагер в Италия от съотборника си Йохан-Олаф Ботн. Причината за смъртта му остава неизвестна, като е възможно резултатите от аутопсията да не се знаят до март.

Джакомел, който бе приятел на Бакен от 2017 година, заяви, че би искал да присъства на погребението, но не е сигурен заради състезанието в Руполдинг. Италианецът призна, че първата му среща с норвежците след трагедията е била трудна.

"Веднага започнах да плача. Той трябваше да бъде тук", каза Джакомел.

Лидерът за Световната купа по биатлон: Влязох в стаята и разбрах, че е мъртъв
Лидерът за Световната купа по биатлон: Влязох в стаята и разбрах, че е мъртъв

"Ще дам най-доброто от себе си за него. И точно това би искал Сиверт. Нямаше да бъда тук, ако не съм готов да се състезавам", добави състезателят.

Джакомел добави, че ще посвети евентуален златен медал на Олимпиадата в Милано/Кортина на Бакен.

