Томазо Джакомел спечели спринта в Оберхоф, Благой Тодев завърши в топ 50

Италианецът Томазо Джакомел спечели спринта на 10 километра при мъжете от Световната купа по биатлон в Оберхоф (Германия), записвайки трети успех за сезона.

Джакомел, който в края на миналия месец ликува и в масовия старт на 15 километра в Анеси-Льо Гран Борнан, измина дистанцията за 25:01.7 минути, като направи една грешка при първата си стрелба. Той посвети емоционалния успех на покойния си близък приятел Сиверт Гуторм Бакен от Норвегия, който беше намерен мъртъв в хотелската си стая по време на тренировъчен лагер в италианските Алпи на 23 декември.

Норвежкият биатлонист е открит с хипоксична маска в хотела си

„Наистина е странно. Това е един от най-добрите ми дни в биатлона и един от най-лошите, защото Сиверт не е тук. Това ме натъжава много“, заяви италианският биатлонист пред германската телевизия ARD.

Tommy Giacomel wins on the day we honour and pay tribute to his close friend Sivert Bakken.



As he told Johannes Dale-Skjevdal in the finish: "For Sivert" 🤍 pic.twitter.com/53zPwkvKnT — International Biathlon Union (@biathlonworld) January 8, 2026

Томазо Джакомел изпревари с 13.2 секунди времето на втория Филип Наврат от Германия, който също имаше един пропуск, но при втората стрелба, изравнявайки втория най-добър резултат в кариерата си и най-доброто си класиране от повече от година. Тетата позиция зае Йоханес Дале-Шевдал (Норвегия) с една грешка и изоставане от 25.2 секунди, а четвърти бе шведът Себастиан Самуелсон, който се затрудни при втората стрелба, направи един пропуск и остана на 31.2 секунди зад лидера.

Миналогодишният победител в Оберхоф Кентен Фийон Майе от Франция завърши на 11-о място, на 54.9 секунди от резултата на Джакомел и две грешки при стрелбата.

Hvil i fred, Sivert. 🤍



The start gate remains empty at the beginning of today's men sprint - and Bakken's teammates and friends hold bib 1 dedicated to him. 😔 pic.twitter.com/SMJsubGtgt — International Biathlon Union (@biathlonworld) January 8, 2026

От българите най-добро класиране записа Благой Тодев - 48-и с един пропуск, на 2:13.5 минути от победителя. Константин Василев се нареди 57-и, с изоставане от 2:24.4 минути (3 грешки), Антон Синапов завърши на 85-о място (2 грешки), а Владимир Илиев остана 91-и (5 грешки) от 104 участници.

В генералното класирането за Световната купа по биатлон води норвежецът Йохан-Олав Ботн с 560 точки, който пропусна надпреварата заради заболяване. Джакомел излезе на втора позиция с 521 точки, а французинът Ерик Перо е трети с 492.

По-късно днес в Оберхоф предстои и спринтът на 7.5 километра при жените.