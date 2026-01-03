Лидерът за Световната купа по биатлон: Влязох в стаята и разбрах, че е мъртъв

Норвежкият биатлонист Йохан-Олав Ботн за първи път проговори за смъртта на своя сънародник и колега от националния отбор Сиверт Гуторм Бакен. Именно 26-годишният Ботн го е намерил мъртъв на 23 декември в хотелската му стая в Трентино.

Бакен е трябвало да се подготвя в рамките на предолимпийски тренировъчен лагер. В хотелската му стая е намерен с хипоксична маска, която се използва за симулиране на тренировка на голяма надморска височина. Причината за смъртта все още е неясна, като резултатите от аутопсията се очакват най-рано през март.

"Със Сиверт искахме да отидем да караме ски онази сутрин. Исках само за кратко да се отбия при него, за да взема ключа за колата и няколко ски и щеки от автомобила. Тогава го намерих без признаци на живот в стаята му“, заяви Ботн пред агенция ДПА.

"Видях, че е напълно безжизнен и лицето му беше бледо като тебешир. Веднага разбрах, че е мъртъв. Беше шоково състояние, в което човек не чувства нищо, а само се опитва да помогне“, продължи лидерът в общото класиране за Световната купа, който след инцидента потърсил помощ от психолог.

Той е бил в контакт с родителите на Бакен и иска да се срещне с тях през следващите седмици: "Първите ми мисли бяха за тях. Човек се чувства почти отговорен, когато е първият, който го намира. Много мисля за семейството му.“

Ботн призова да не се спекулира до приключване на разследването. Същевременно подчерта, че Бакен, с когото се познават още от юношеските си години, не е направил нищо незаконно.

"Височинните маски са разрешени от много години и се използват от много спортисти. Спазваме всички правила на антидопинговите агенции, както и норвежкото законодателство“, подчерта Ботн, който обаче по собствените си думи никога не е използвал такава маска.0