Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Лидерът за Световната купа по биатлон: Влязох в стаята и разбрах, че е мъртъв

Лидерът за Световната купа по биатлон: Влязох в стаята и разбрах, че е мъртъв

  • 3 яну 2026 | 13:33
  • 247
  • 0
Лидерът за Световната купа по биатлон: Влязох в стаята и разбрах, че е мъртъв

Норвежкият биатлонист Йохан-Олав Ботн за първи път проговори за смъртта на своя сънародник и колега от националния отбор Сиверт Гуторм Бакен. Именно 26-годишният Ботн го е намерил мъртъв на 23 декември в хотелската му стая в Трентино.

Бакен е трябвало да се подготвя в рамките на предолимпийски тренировъчен лагер. В хотелската му стая е намерен с хипоксична маска, която се използва за симулиране на тренировка на голяма надморска височина. Причината за смъртта все още е неясна, като резултатите от аутопсията се очакват най-рано през март.

"Със Сиверт искахме да отидем да караме ски онази сутрин. Исках само за кратко да се отбия при него, за да взема ключа за колата и няколко ски и щеки от автомобила. Тогава го намерих без признаци на живот в стаята му“, заяви Ботн пред агенция ДПА.

"Видях, че е напълно безжизнен и лицето му беше бледо като тебешир. Веднага разбрах, че е мъртъв. Беше шоково състояние, в което човек не чувства нищо, а само се опитва да помогне“, продължи лидерът в общото класиране за Световната купа, който след инцидента потърсил помощ от психолог.

Той е бил в контакт с родителите на Бакен и иска да се срещне с тях през следващите седмици: "Първите ми мисли бяха за тях. Човек се чувства почти отговорен, когато е първият, който го намира. Много мисля за семейството му.“

Ботн призова да не се спекулира до приключване на разследването. Същевременно подчерта, че Бакен, с когото се познават още от юношеските си години, не е направил нищо незаконно.

"Височинните маски са разрешени от много години и се използват от много спортисти. Спазваме всички правила на антидопинговите агенции, както и норвежкото законодателство“, подчерта Ботн, който обаче по собствените си думи никога не е използвал такава маска.0

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Финландия изхвърли САЩ от младежкия Мондиал по хокей

Финландия изхвърли САЩ от младежкия Мондиал по хокей

  • 3 яну 2026 | 04:04
  • 1684
  • 0
Лаура Паузини ще бъде сред главните изпълнители на откриването на Олимпиадата

Лаура Паузини ще бъде сред главните изпълнители на откриването на Олимпиадата

  • 2 яну 2026 | 18:30
  • 1871
  • 3
Националите по ски и сноуборд направиха първи тренировки в Банско за 2026 година

Националите по ски и сноуборд направиха първи тренировки в Банско за 2026 година

  • 2 яну 2026 | 16:40
  • 2330
  • 0
САЩ атакува олимпийското злато с водещите си хокейни звезди

САЩ атакува олимпийското злато с водещите си хокейни звезди

  • 2 яну 2026 | 16:23
  • 2582
  • 0
Тежка контузия за австрийска звезда в ските

Тежка контузия за австрийска звезда в ските

  • 2 яну 2026 | 16:08
  • 4320
  • 0
Кърсти Ковънтри: Руснаците ще участват на Зимните олимпийски игри с неутрален статут, дори при мирно споразумение

Кърсти Ковънтри: Руснаците ще участват на Зимните олимпийски игри с неутрален статут, дори при мирно споразумение

  • 2 яну 2026 | 13:15
  • 4910
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 12:50
  • 38336
  • 91
Григор Димитров срещу квалификант на старта в Бризбън

Григор Димитров срещу квалификант на старта в Бризбън

  • 3 яну 2026 | 08:36
  • 12075
  • 1
От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

  • 3 яну 2026 | 13:32
  • 1154
  • 3
Време е за голямото каталунско дерби межу Барселона и Еспаньол!

Време е за голямото каталунско дерби межу Барселона и Еспаньол!

  • 3 яну 2026 | 07:26
  • 9346
  • 6
Арсенал може да увеличи разликата пред Сити при успех срещу коварния Борнемут

Арсенал може да увеличи разликата пред Сити при успех срещу коварния Борнемут

  • 3 яну 2026 | 06:06
  • 4597
  • 0
Ювентус търси нова задължителна победа

Ювентус търси нова задължителна победа

  • 3 яну 2026 | 07:15
  • 4182
  • 2