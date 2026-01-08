Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано Кортина 2026
  3. Шведка спечели спринта в Оберхоф, Лора Христова най-напред от българките

Шведка спечели спринта в Оберхоф, Лора Христова най-напред от българките

  • 8 яну 2026 | 17:35
  • 508
  • 0
Шведка спечели спринта в Оберхоф, Лора Христова най-напред от българките

Елвира Йоберг от Швеция спечели спринта на 7,5 километра от Световната купа по биатлон в германския зимен център Оберхоф.

Олимпийската сребърна медалистка в дисциплината от Пекин 2022 Йоберг не направи пропуск при двете си стрелби и финишира за 22:00.6 минути, за да запише първата си индивидуална победа за сезона и общо 11-а в кариерата си.

Финландката Суви Минкинен се нареди втора на 21.1 секунди, а трета на 23.6 секунди завърши французойката Жулия Симон, като и двете също бяха перфектни на огневия рубеж.

Лидерката за Световната купа Лу Жанмоно (Франция) остана седма на 54.9 секунди след една грешка при стрелбата от прав.

Лора Христова се представи най-добре от българките. Тя завърши 43-а с изоставане от 2:04.6 минути, въпреки че също свали всичките десет мишени при стрелбата.

Валентина Димитрова се класира на 67-о място на 3:03.3 минути с един пропуск от положение прав, а Мария Здравкова финишира 71-а на 3:08.5 минути с две грешки – по една от легнал и от прав.

Жанмоно остана начело в генералното класиране за сезона за големия Кристален глобус след 9 от 21 състезания с 522 точки, следвана от Марен Киркеейде (Норвегия) с 468 и Минкинен с 428. Елвира Йоберг се изкачи на шестата позиция с 330.

Милена Тодорова, която не участва в днешния старт, е с най-предно класиране от българките. Тя е 39-а с 67 точки. С актив през кампанията са още Христова, която е 59-а с 27 пункт, колкото има и Димитрова, която е 60-а.

