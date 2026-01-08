Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Амбър Глен с исторически резултат на първенството на САЩ

Амбър Глен с исторически резултат на първенството на САЩ

  • 8 яну 2026 | 21:07
  • 343
  • 0
Амбър Глен с исторически резултат на първенството на САЩ

Амбър Глен не остави място за съмнение, че ще бъде победителката на шампионата по фигурно пързаляне в САЩ през 2026 година, повеждайки в кратката програма с историческите 83.05 точки - най-висок резултат на американка в историята на националното първенство.

Глен изпълни страхотен троен аксел - елемент, който само тя показа в надпреварата и беше безупречна до финалната поза. Пързаляйки на песента на Мадона „Like A Prayer“, публиката я аплодира, осъзнавайки, че изпълнението е сред най-добрите в кариерата й.

Със сълзи на очи накрая тя каза, че се е чувствала сякаш баба й, която почина миналата година, е била с нея и е успокоявала.

„Чувствам се страхотно. Резултатът е много висок, не го очаквах“, каза Глен след състезанието.

Алиша Лю е на второ място с 81.11 точки. Тя не се опита да направи троен аксел, но компенсира с трудност в други моменти, най-вече с комбинацията троен луц-троен тулуп. Тя също така оглави класирането по компоненти на програмата, малко пред Глен, затвърждавайки формата си след завръщането.

България с Александра Фейгин и Александър Златков на Европейското по фигурно пързаляне  
България с Александра Фейгин и Александър Златков на Европейското по фигурно пързаляне  

„Много съм доволна от тази кратка програма. Бих казала, че това е любимата ми кратка програма, която съм изпълнявала“, коментира тя.

На трето място е Изабо Левито със 75.72 точки, задържайки се близо до лидерките. Нейната кратка програма, изпълнена на „Zou Bisou Bisou“, беше елегантна и сложна – качества, които двукратната национална шампионка е изградила по време на кариерата си.

При спортните двойки водят Алиса Ефимова и Миша Митрофанов със 75.31 точки.

Първенството продължава тази вечер с кратката програма при мъжете и с ритмичния танц при танцовите двойки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Шведка спечели спринта в Оберхоф, Лора Христова най-напред от българките

Шведка спечели спринта в Оберхоф, Лора Христова най-напред от българките

  • 8 яну 2026 | 17:35
  • 1750
  • 0
Олимпийска медалистка по ски свободен стил пропуска Милано-Кортина заради сътресение

Олимпийска медалистка по ски свободен стил пропуска Милано-Кортина заради сътресение

  • 8 яну 2026 | 16:43
  • 588
  • 0
Александър Кръшняк с второ място за Европейската купа във Фолгария

Александър Кръшняк с второ място за Европейската купа във Фолгария

  • 8 яну 2026 | 16:32
  • 829
  • 0
Томазо Джакомел спечели спринта в Оберхоф, Благой Тодев завърши в топ 50

Томазо Джакомел спечели спринта в Оберхоф, Благой Тодев завърши в топ 50

  • 8 яну 2026 | 15:23
  • 2754
  • 4
Лара Колтури се цели високо на Игрите в Милано-Кортина

Лара Колтури се цели високо на Игрите в Милано-Кортина

  • 8 яну 2026 | 14:23
  • 667
  • 0
19-годишен канадец влезе в историята на НХЛ

19-годишен канадец влезе в историята на НХЛ

  • 8 яну 2026 | 11:03
  • 1146
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На почивката: Атлетико Мадрид 0:1 Реал Мадрид

На почивката: Атлетико Мадрид 0:1 Реал Мадрид

  • 8 яну 2026 | 21:00
  • 5633
  • 49
ПСЖ 2:2 Марсилия, Рамос изравни в 95-ата минута

ПСЖ 2:2 Марсилия, Рамос изравни в 95-ата минута

  • 8 яну 2026 | 19:27
  • 4926
  • 7
Съставите на Арсенал и Ливърпул

Съставите на Арсенал и Ливърпул

  • 8 яну 2026 | 20:57
  • 2177
  • 2
Лудогорец представи първото си ново попълнение

Лудогорец представи първото си ново попълнение

  • 8 яну 2026 | 17:01
  • 13435
  • 114
Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 36186
  • 108
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 18196
  • 9