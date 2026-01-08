Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано Кортина 2026
  3. Олимпийска медалистка по ски свободен стил пропуска Милано-Кортина заради сътресение

Олимпийска медалистка по ски свободен стил пропуска Милано-Кортина заради сътресение

  • 8 яну 2026 | 16:43
  • 367
  • 0
Олимпийска медалистка по ски свободен стил пропуска Милано-Кортина заради сътресение

Олимпийската сребърна медалистка по ски свободен стил Тес Ледьо се оттегли от Зимните игри в Милано Кортина следващия месец, заявявайки, че не се е възстановила достатъчно от сътресение на мозъка.

Френската състезателка по биг еър, която беше втора след Айлийн Гу на Олимпийските игри в Пекин преди четири години, не се е състезавала от падането си през март миналата година по време на Световна купа. Ледьо, бивша световна шампионка, заяви, че ще пропусне целия сезон, за да се съсредоточи върху възстановяването си.

„С помощта на медицинския персонал взех решението да сложа край на сезона си“, написа Ледо в публикация в социалните мрежи.

„Вероятно най-трудното решение в живота ми. Защото да... надеждата ме крепеше, да продължа напред и да ставам всяка сутрин... Този избор е труден, почти невъзможен за приемане", добави французойката.

24-годишната Ледьо първоначално смятала, че ще се възстанови след няколко седмици почивка, но през октомври разкри, че симптомите, включително умора, главоболие и световъртеж, продължават. След консултация с множество специалисти, тя каза, че е осъзнала, че „границата между физическото и психическото нараняване е много тънка“.

Тес Ледьо каза, че е опитала всяка възможна опция, за да може да се състезава на третата си Олимпиада.

„Едно е сигурно: ще се справя с това“, добави французойката, насочвайки поглед към Олимпийските игри през 2030 г. във Франция.

Следвай ни:

Още от Милано Кортина 2026

Изваден кант спънал Аби в Мадона

Изваден кант спънал Аби в Мадона

  • 8 яну 2026 | 09:13
  • 1918
  • 4
Влади Зографски: Направих солидно класиране в „"Четирите шанци"

Влади Зографски: Направих солидно класиране в „"Четирите шанци"

  • 8 яну 2026 | 09:02
  • 839
  • 0
Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

  • 7 яну 2026 | 23:00
  • 17242
  • 17
Макс Алегри ще участва в щафетата с Олимпийския огън

Макс Алегри ще участва в щафетата с Олимпийския огън

  • 7 яну 2026 | 22:51
  • 1027
  • 0
Добра позиция за Алберт Попов след първия манш в Мадона ди Кампильо

Добра позиция за Алберт Попов след първия манш в Мадона ди Кампильо

  • 7 яну 2026 | 20:27
  • 14173
  • 5
Весела Лечева: До момента сме с 19 квоти за Милано Кортина, има възможност за още две

Весела Лечева: До момента сме с 19 квоти за Милано Кортина, има възможност за още две

  • 7 яну 2026 | 15:59
  • 1243
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец представи първото си ново попълнение

Лудогорец представи първото си ново попълнение

  • 8 яну 2026 | 17:01
  • 6236
  • 3
Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 25758
  • 82
ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

  • 8 яну 2026 | 16:22
  • 12203
  • 9
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 29970
  • 114
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 13047
  • 7
Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

  • 8 яну 2026 | 14:53
  • 7445
  • 10