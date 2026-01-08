Олимпийска медалистка по ски свободен стил пропуска Милано-Кортина заради сътресение

Олимпийската сребърна медалистка по ски свободен стил Тес Ледьо се оттегли от Зимните игри в Милано Кортина следващия месец, заявявайки, че не се е възстановила достатъчно от сътресение на мозъка.

Френската състезателка по биг еър, която беше втора след Айлийн Гу на Олимпийските игри в Пекин преди четири години, не се е състезавала от падането си през март миналата година по време на Световна купа. Ледьо, бивша световна шампионка, заяви, че ще пропусне целия сезон, за да се съсредоточи върху възстановяването си.

„С помощта на медицинския персонал взех решението да сложа край на сезона си“, написа Ледо в публикация в социалните мрежи.

„Вероятно най-трудното решение в живота ми. Защото да... надеждата ме крепеше, да продължа напред и да ставам всяка сутрин... Този избор е труден, почти невъзможен за приемане", добави французойката.

24-годишната Ледьо първоначално смятала, че ще се възстанови след няколко седмици почивка, но през октомври разкри, че симптомите, включително умора, главоболие и световъртеж, продължават. След консултация с множество специалисти, тя каза, че е осъзнала, че „границата между физическото и психическото нараняване е много тънка“.

Тес Ледьо каза, че е опитала всяка възможна опция, за да може да се състезава на третата си Олимпиада.

„Едно е сигурно: ще се справя с това“, добави французойката, насочвайки поглед към Олимпийските игри през 2030 г. във Франция.