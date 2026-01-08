Лара Колтури се цели високо на Игрите в Милано-Кортина

Лара Колтури ще има високи цели в ски алпийските дисциплини по време на предстоящите след по-малко от месец олимпийски игри в Италия. Албанката е дъщеря на Даниела Чекарели, която има златен олимпийски медал в супергигантския слалом от Олимпиадата в Солт Лейк Сити през 2002 година.

"Искам да дам най-доброто от себе си в състезанията, да се съсредоточа върху представянето ми и да се забавлявам. Знаех, че съм бърза в тренировките, но сега научих, че мога да бъда още по-бърза в състезанията", заяви Колтури, цитирана от световните агенции в четвъртък.

Възходът на Колтури е до голяма степен семеен, като майка й е нейн треньор.

"Мога да кажа, че мама е моят треньор и е най-добрата ми приятелка. Прекарваме много време в тренировки и пътувания заедно. Тя ми дава технически съвети за карането на ски, но също така ми казва да се наслаждавам на този спорт и да се забавлявам", каза още 19-годишната албанка, която е специалистка в слалома.

Даниела Чекарели е технически директор на албанската федерация по ски от 2021 година насам.