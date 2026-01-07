Йордан Мицин: Първата цел е стабилизирането на Черно море

Отборът Черно море (Варна) претърпя промени в щаба и в състава за втория полусезон в efbet Супер Волей. Начело на "моряците" застана опитният треньор Йордан Мицин, който идва от Пирин (Разлог). В състава бяха привлечени двама нови състезатели – Тодор Димитров (посрещач) и португалецът Андре Медейрос (централен блокировач). В същото време бе освободен единият от тримата чужденци – бразилският разпределител Ендрю Казмирски. Някои от юношите на клуба също присъстват вече в мъжкия тим.

Черно море се подсили с посрещач и португалски център

Черно море открива новата 2026 година с домакинство срещу коравия тим на Монтана. Двубоят е в петък (9 януари) от 18,00 часа в зала "Христо Борисов".

Новият треньор Йордан Мицин заяви в интервю за BGvolleyball.com, че се надява на положителни промени през пролетния дял, а ето още какво разказа той за новия си пост, рокадите в състава и визията за бъдещето:

- Как се стигна до новия пост?

- Преди Коледа президентът на Черно море се обади с молба да поема отбора. След като поразмислих реших да приема, като условието ми беше нещата да се случват след първия полусезон. Всъщност след Коледа, на 27 декември направихме официалното представяне и започнах тренировки с отбора.

- Какви са основните цели сега пред отбора?

- Моите цели винаги са били да побеждаваме. Друг е въпроса, че не винаги се получават нещата. Основното е да стабилизираме отбора, тъй като класирането ни всички знаят какво (б.р. 9-то място във временното класиране) и ако съумем да показваме добра игра и да правим победи, смятам, че нещата ще се случат.

- Коментар за отказването на Виктор Йосифов?

- В личен разговор с него той категорично заяви, че причината за неговото отказване не е това, че аз поемам отбора. Виктор Йосифов за себе си е решил да направи тази стъпка след края на първия полусезон. Решението му не е повлияно от това, че аз съм треньор.

- Какви промени настъпиха в състава?

- Привлякохме Тодор Димитров, който е посрещач. Вече е при нас и тренира. Реализирахме и трансфер с чужденец - португалецът Андре Медейрос, който играе на поста централен блокировач. В центъра доста се оголихме след напускането на Виктор. Единият от състезателите ни - Томислав Русев, претърпя операция и се възстановява. Очакваме втората половина на пролетния сезон да започне да тренира. Освободихме бразилецът Ендрю Казмирски. Оставаме на поста разпределител с Даниел Вълев и Даниел Мицин. Другите ни двама чужденци продължават с нас. Тренират, стараят се и съм доволен. Надявам се втория полусезон да разгърнат своя потанциал защото смятам, че имат такъв.

- Окривате новата 2026 година с домакинство срещу Монтана? Няколко думи за този мач?

- Предстои труден мач. Въпраки, че те са 8-ми в класирането, ние девети, общо взето нямаме допирни точки по отношение на класирането, имаме различен брой победи и загуби. Но аз се опитвам да придам на момчетата моята енегия, моята непримиримост и това, че мразя да губя. Излизаме единствено и само за победа. В случая класирането няма никакво значение, значение има играта и нашето представяне. Искрено се надявам на положителни промени през втория полусезон. Но трябват победи, така се случват нещата. Така че ще работим много и се надявам това да стане.

Снимка: Народен спорт