Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Йордан Мицин: Първата цел е стабилизирането на Черно море

Йордан Мицин: Първата цел е стабилизирането на Черно море

  • 7 яну 2026 | 18:47
  • 310
  • 0
Йордан Мицин: Първата цел е стабилизирането на Черно море

Отборът Черно море (Варна) претърпя промени в щаба и в състава за втория полусезон в efbet Супер Волей. Начело на "моряците" застана опитният треньор Йордан Мицин, който идва от Пирин (Разлог). В състава бяха привлечени двама нови състезатели – Тодор Димитров (посрещач) и португалецът Андре Медейрос (централен блокировач). В същото време бе освободен единият от тримата чужденци – бразилският разпределител Ендрю Казмирски. Някои от юношите на клуба също присъстват вече в мъжкия тим.

Черно море се подсили с посрещач и португалски център
Черно море се подсили с посрещач и португалски център

Черно море открива новата 2026 година с домакинство срещу коравия тим на Монтана. Двубоят е в петък (9 януари) от 18,00 часа в зала "Христо Борисов".

Новият треньор Йордан Мицин заяви в интервю за BGvolleyball.com, че се надява на положителни промени през пролетния дял, а ето още какво разказа той за новия си пост, рокадите в състава и визията за бъдещето:

- Как се стигна до новия пост?

- Преди Коледа президентът на Черно море се обади с молба да поема отбора. След като поразмислих реших да приема, като условието ми беше нещата да се случват след първия полусезон. Всъщност след Коледа, на 27 декември направихме официалното представяне и започнах тренировки с отбора.

- Какви са основните цели сега пред отбора?

- Моите цели винаги са били да побеждаваме. Друг е въпроса, че не винаги се получават нещата. Основното е да стабилизираме отбора, тъй като класирането ни всички знаят какво (б.р. 9-то място във временното класиране) и ако съумем да показваме добра игра и да правим победи, смятам, че нещата ще се случат.

- Коментар за отказването на Виктор Йосифов?

- В личен разговор с него той категорично заяви, че причината за неговото отказване не е това, че аз поемам отбора. Виктор Йосифов за себе си е решил да направи тази стъпка след края на първия полусезон. Решението му не е повлияно от това, че аз съм треньор.

- Какви промени настъпиха в състава?

- Привлякохме Тодор Димитров, който е посрещач. Вече е при нас и тренира. Реализирахме и трансфер с чужденец - португалецът Андре Медейрос, който играе на поста централен блокировач. В центъра доста се оголихме след напускането на Виктор. Единият от състезателите ни - Томислав Русев, претърпя операция и се възстановява. Очакваме втората половина на пролетния сезон да започне да тренира. Освободихме бразилецът Ендрю Казмирски. Оставаме на поста разпределител с Даниел Вълев и Даниел Мицин. Другите ни двама чужденци продължават с нас. Тренират, стараят се и съм доволен. Надявам се втория полусезон да разгърнат своя потанциал защото смятам, че имат такъв.

- Окривате новата 2026 година с домакинство срещу Монтана? Няколко думи за този мач?

- Предстои труден мач. Въпраки, че те са 8-ми в класирането, ние девети, общо взето нямаме допирни точки по отношение на класирането, имаме различен брой победи и загуби. Но аз се опитвам да придам на момчетата моята енегия, моята непримиримост и това, че мразя да губя. Излизаме единствено и само за победа. В случая класирането няма никакво значение, значение има играта и нашето представяне. Искрено се надявам на положителни промени през втория полусезон. Но трябват победи, така се случват нещата. Така че ще работим много и се надявам това да стане.

Снимка: Народен спорт

Следвай ни:

Още от Волейбол

Силен Вени Антов с 19 точки, Туркоа аут за Купата на CEV

Силен Вени Антов с 19 точки, Туркоа аут за Купата на CEV

  • 6 яну 2026 | 23:48
  • 3081
  • 0
Мартин Иванов: Мога да похваля всеки един от съотборниците си

Мартин Иванов: Мога да похваля всеки един от съотборниците си

  • 6 яну 2026 | 22:17
  • 2610
  • 3
Найден Найденов: Всеки такъв мач е важен, за да израстваме

Найден Найденов: Всеки такъв мач е важен, за да израстваме

  • 6 яну 2026 | 21:54
  • 1734
  • 0
Димитър Димитров с 10 точки, Бусан с втора поредна загуба в Република Корея

Димитър Димитров с 10 точки, Бусан с втора поредна загуба в Република Корея

  • 6 яну 2026 | 20:54
  • 996
  • 0
България U18 на финал на евроквалификацията

България U18 на финал на евроквалификацията

  • 6 яну 2026 | 20:34
  • 13955
  • 6
Мария Кривошийска: Исках да бъда художествена гимнастичка

Мария Кривошийска: Исках да бъда художествена гимнастичка

  • 6 яну 2026 | 20:32
  • 2732
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Боби е със стабилни жизнени показатели, но не е комуникативен, сподели човек от "Национали 94"

Боби е със стабилни жизнени показатели, но не е комуникативен, сподели човек от "Национали 94"

  • 7 яну 2026 | 18:20
  • 11721
  • 15
Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

  • 7 яну 2026 | 15:30
  • 24502
  • 24
Ботев (Враца) взе футболисти от ЦСКА

Ботев (Враца) взе футболисти от ЦСКА

  • 7 яну 2026 | 18:31
  • 6784
  • 3
Славия обяви първото си зимно попълнение

Славия обяви първото си зимно попълнение

  • 7 яну 2026 | 18:42
  • 4785
  • 0
Отказал да играе за България ще бъде новият нападател на Лацио

Отказал да играе за България ще бъде новият нападател на Лацио

  • 7 яну 2026 | 17:57
  • 12590
  • 4
Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 38788
  • 18