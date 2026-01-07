Спас Байрев: Щастлив съм, че имам възможността да браня емблемата на ЦСКА

Отборът ЦСКА стартира Новата 2026 година ударно, с новината за привличането на Спас Байрев. 32-годишният нападател се присъедини към клуба и вече започна тренировъчен процес с "червения" екип. За него работата със Сашо Попов не е нещо ново, предвид че заедно спечелиха титлата през 2021 година. Избиран за най-добър диагонал и нападател, Байрев разполага с нужния опит и класа, за да помогне на ЦСКА в предстоящите битки в турнира за Купата на България и efbet Супер Волей.

ЦСКА обяви официално привличането на Спас Байрев

- Приветстваме с "добре дошъл" Спас Байрев. Как се чувстваш в нашето семейство?

– Добре заварил. За всички е ясно, че ЦСКА е голям клуб и съответно се радвам много, че успях да се присъединя към вас. Ще дам всичко от себе си, за да помогна на отбора да побеждава във всеки мач.

- Познаваш голяма част от момчетата, как те посрещнаха?

– Така е, познаваме се добре. С някои съм играл, с други съм бил съперник през годините. Атмосферата е много спокойна и приятна, посрещнаха ме като един от тях и се радвам за което.

- Получавайки предложението да облечеш червения екип, трябваше ли ти много време, за да го приемеш?

– Искам първо да кажа, че съм много благодарен на Берое за изминалите почти четири години заедно. Имахме много добри моменти, но дойде време за промяна при мен. И така предложението от ЦСКА бе точно на място. За мен това е голям шанс и не е трябвало много да го мисля, бързо се разбрахме.

- Може ли Спас Байрев да се окаже нужното парче от пъзела, което да помогне за връщането на нашия клуб на върха?

– Силно се надявам. Това ще бъде огромен плюс както за емблемата ЦСКА, така и за моето лично развитие. Много бих искал именно в тази посока да се получат нещата.

- Натрупа солиден опит зад гърба си, ще имаш ли нужда от много време за адаптация?

– Вярвам, че няма да ми е много трудно, но и за мен е нещо ново да сменям отбор на полусезона. Към момента се адаптирам добре към новата ситуация, но времето ще покаже дали съм се справил по най-добрия начин.

- Доволен ли си и от условията?

– Най-вече съм доволен, че имам възможността да играя за ЦСКА. Знам какво е да носиш екипа на този отбор, ще се постарая да дам всичко от себе си, за да съм най-добрата си версия. Не искам да правя гръмки обещания, няма да е разумно, но с работа и старание нещата могат да се получат.

- Предстои Купата на България, това е една от първите цели пред отбора…

– Смятам да съм в достатъчно добра форма, за да се представя максимално добре. Имах лек спад покрай празниците и последните мачове с Берое, тъй като нямах много игрово време, но навлизам вече в ритъм. От голям плюс е, че и момчетата около мен са опитни. На всеки състезател му е по-лесно, когато е обграден с опитни съотборници. Просто трябва да удрям топката силно, това е!

- Феновете на ЦСКА подкрепят най-силно и винаги са зад отбора. Готов ли си за тази емоция?

– Нямам търпение да го усетя. Надявам се да покажа достатъчно много борба в игрището, за да го оценят по достойнство.

- Как ти се струват шансовете ни за титла, а защо не и дубъл?

– Вярвам, че с нужната работа можем да стигнем до върха на планината. Задружно и сплотено, могат да се получат нещата. Първенството е доста оспорвано, което предполага силни мачове, „кървави“, какво по-хубаво от това?!

- Радост за играчи и фенове, кошмар за треньорите?

– Да, точно така. Но аз винаги съм се радвал, когато мачовете са по-тежки и равностойни. Тогава и качеството на играта е по-високо.

- Пожелавам ти успех и мечтата за дубъл да се реализира до четири месеца.

– Благодаря. Надявам се и аз да го постигнем.