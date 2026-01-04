Популярни
  • 4 яну 2026 | 18:01
Отборът на ЦСКА обяви официално привличането на Спас Байрев в своите редици преди началото на втория дял от шампионата в efbet Супер волей.

През последните години диагоналът беше част от редиците на Берое 2016 (Стара Загора), където от миналия сезон дели времето на корта с Велизар Чернкожев. През настоящата кампания Чернокожев получава много по-голям шанс за изява, докато Байрев по-скоро влиза в краен случай или за сервис.

В същото време ЦСКА изпитва проблеми именно на поста диагонал от началото на сезона, на който „червените“ разчитат на австралиеца Хеймиш Хейзълдън и младоците Александър Манушев и Деян Маринов. Привличането на Байрев, за което информира първо Sportal.bg, трябва да внесе малко стабилност в състава на „армейците“, които заемат третото място в шампионата със седем победи и общо 24 точки.

Снимки: Startphoto

