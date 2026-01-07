Челси гостува на Фулъм в лондонски дерби

Фулъм и Челси ще се изправят един срещу друг в лондонско дерби от 21-вия кръг на Премиър лийг на "Крейвън Котидж". Двубоят ще започне в 21:30 часа и ще бъде ръководен от главния съдия Питър Банкс. Срещата е много важна за "сините", които искат да се доближат до челните позиции.

Челси заема 5-о място в таблицата с 31 точки след 20 изиграни мача, като "сините" са отбелязали 33 гола и са допуснали 22. Отборът вече няма да бъде ръководен от Енцо Мареска, който беше уволнен, а неговото място зае Лиъм Росиниър.



Фулъм се намира в средата на подреждането с 28 точки и голова разлика 28:29. "Котиджърс" имат шанс да се изкачат в горната половина на класирането при евентуален успех в лондонското дерби.

Фулъм демонстрира стабилна форма в последните си пет мача с две победи и две равенства, като загуби само веднъж. "Котиджърс" започнаха новата година с две последователни равенства - 1:1 срещу Кристъл Палас и впечатляващото 2:2 срещу Ливърпул. Преди това отборът на Марко Силва постигна две поредни победи в първенството - 1:0 срещу Нотингам Форест и 1:0 като гост на Уест Хам. Единствената загуба дойде в "Карабао Къп" срещу Нюкасъл с 1:2.



Челси е в по-колеблива форма с една победа, три равенства и една загуба в последните пет мача. "Сините" завършиха наравно 1:1 с Манчестър Сити и 2:2 с Борнемут, претърпяха поражение с 1:2 от Астън Вила и завършиха 2:2 с Нюкасъл. Единствената им победа дойде в "Карабао Къп" срещу Кардиф Сити с 3:1.

Фулъм ще трябва да се справя без нападателите Родриго Муниз и Джошуа Кинг и защитника Кени Тете, които са контузени. Под въпрос за мача е и Райън Сесеньон. Хари Уилсън се очертава като ключов играч за домакините след силните си мачове напоследък.



При Челси контузени са младите таланти Дарио Есуго, Ромео Лавия и Ливай Колуил. Педро Нето е в добра форма за "сините" и се очаква да бъде основна заплаха за защитата на Фулъм.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 30 август 2025 г. в мач от Премиър лийг, като Челси победи Фулъм с 2:0 на своя стадион "Стамфорд Бридж". Преди това, през април 2025 г., "сините" отново надделяха над градския си съперник с 2:1 на "Крейвън Котидж".



В последните 5 мача между съперниците Фулъм спечели само веднъж - 2:1 на 26 декември 2024 година.

Снимки: Gettyimages