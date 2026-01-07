Проведе се първият любителски турнир по пикълбол за годината

Над 10 любители на пикълбола се включиха в първия Social Pickleball турнир за 2026 година, който се проведе ТК „Люлин 6“.

Събитието имаше и специален акцент: за първи път беше тествана международната ранкинг система DUPR по време на игра, като всички мачове бяха записани в платформата. Така участниците не само се забавляваха, но и направиха важна стъпка към по-организирано проследяване на резултатите и развитието си в спорта.

Social Pickleball е социален формат за игра, който събира играчи с различно ниво на опит – от напълно начинаещи до напреднали. Целта е участниците да играят заедно, да се запознаят, да обменят опит и да се забавляват в приятна и неформална атмосфера. Мачовете се организират така, че всеки да бъде включен според своето ниво, а на място има треньори, които помагат с правила и съвети.