Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Проведе се първият любителски турнир по пикълбол за годината

Проведе се първият любителски турнир по пикълбол за годината

  • 7 яну 2026 | 15:32
  • 227
  • 0
Проведе се първият любителски турнир по пикълбол за годината

Над 10 любители на пикълбола се включиха в първия Social Pickleball турнир за 2026 година, който се проведе ТК „Люлин 6“.

Събитието имаше и специален акцент: за първи път беше тествана международната ранкинг система DUPR по време на игра, като всички мачове бяха записани в платформата. Така участниците не само се забавляваха, но и направиха важна стъпка към по-организирано проследяване на резултатите и развитието си в спорта.

Social Pickleball е социален формат за игра, който събира играчи с различно ниво на опит – от напълно начинаещи до напреднали. Целта е участниците да играят заедно, да се запознаят, да обменят опит и да се забавляват в приятна и неформална атмосфера. Мачовете се организират така, че всеки да бъде включен според своето ниво, а на място има треньори, които помагат с правила и съвети.

Следвай ни:

Още от Тенис

Аманда Анисимова продължава в третия кръг в Бризбън

Аманда Анисимова продължава в третия кръг в Бризбън

  • 7 яну 2026 | 12:52
  • 724
  • 0
Григор отново на корта в четвъртък

Григор отново на корта в четвъртък

  • 7 яну 2026 | 12:34
  • 5096
  • 1
Радукану изпитала “странно чувство” при завръщането си на корта

Радукану изпитала “странно чувство” при завръщането си на корта

  • 7 яну 2026 | 12:00
  • 978
  • 2
Australian Open обяви рекорден награден фонд

Australian Open обяви рекорден награден фонд

  • 7 яну 2026 | 08:49
  • 774
  • 0
Девет българчета се класираха за втория кръг на турнир от ITF в Турция

Девет българчета се класираха за втория кръг на турнир от ITF в Турция

  • 7 яну 2026 | 08:35
  • 577
  • 0
Иван Иванов започна с победа в Испания, Александър Василев отпадна в Норвегия

Иван Иванов започна с победа в Испания, Александър Василев отпадна в Норвегия

  • 7 яну 2026 | 05:35
  • 3855
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

  • 7 яну 2026 | 15:30
  • 8666
  • 7
Венци: Привлякохме заместник на Мартин Георгиев! Феновете да очакват победи

Венци: Привлякохме заместник на Мартин Георгиев! Феновете да очакват победи

  • 7 яну 2026 | 15:49
  • 4289
  • 4
Лудогорец взима бразилец от Швеция

Лудогорец взима бразилец от Швеция

  • 7 яну 2026 | 13:47
  • 8790
  • 6
Левски започна тренировки на турска земя

Левски започна тренировки на турска земя

  • 7 яну 2026 | 12:48
  • 6996
  • 18
Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 26409
  • 14
Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

  • 7 яну 2026 | 11:23
  • 9654
  • 41