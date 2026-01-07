Първото ново попълнение на Лудогорец трябва да събуди Недялков или да го измести

Лудогорец привлича в състава си левият бек Винисиус Ногейра, който е и първото ново попълнение на разградчани за зимния трансферен прозорец. Той ще има за задача да наложи конкуренция или дори да измести от титулярния състав капитана Антон Недялков, който показва колебания в представянето си през настоящия сезон.

24-годишният бразилец изкара последния сезон под наем в норвежкия Волеренга, където бе почти несменяем титуляр с 24 мача като титуляр и един резерва. Преди това има пълен сезон и в шведския Хамстад, откъдето всъщност ще бъде трансфериран при “орлите”. Любопитно е, че бразилецът започва професионалния си път сравнително късно и дебютът му като професионален футболист е на 21 години - в сравнително скромния шведски Варберис и то след изкарани проби. Преди това е бил част от школите на Палмейрас, Атлетико Минейро и Понте Прета, но така и не записва мачове за тях.

Лудогорец взима бразилец от Швеция

Статистиката от изминалия сезон в елита на Норвегия показва, че Ногейра е футболист, който участва постоянно в динамиката на мача. Данните от последния му сезон във Волеренга показват висока интензивност без топка – над 7 възстановени топки средно на мач и стабилно присъствие в контрапресата. Това го прави подходящ за отбор, който играе високо и иска бързо да си връща владението, вместо да се прибира дълбоко. Освен това активно изнася играта - както с пас, така и с пробиви. Данните показват 7 прогресивни паса и повече от 2 прогресивни пробива на мач, като това го поставя сред по-смелите флангови защитници в първенството.

Едно от отличителните му качества е играта един на един. Ногейра опитва дрибъл сравнително често и го прави с добра успеваемост. Още по-показателно е, че във финалната третина той запазва владението в над 80% от случаите след дрибъл. Това демонстрира добър контрол и преценка в действията. Това е особено важно в мачове срещу дълбоко защитаващи се отбори, каквито Лудогорец среща редовно в България.

Що се отнася до по-слабите му страни - в дефанзивните дуели успеваемостта му е под 60%, което е приемливо, но не елитно ниво, особено срещу физически силни крила. Още по-осезаем е проблемът във въздушната игра – спечелените дуели във въздуха са под 42%, а в наказателното поле процентът пада още. Позицията и физическите данни - 180 см разбира се обуславят, че участието му в статични положения на втория етаж не е сред основните му роли.

Наставникът на “орлите” Пер-Матиас Хьогмо със сигурност е пределно наясно с качествата на играча, особено като се има предвид, че в последния сезон е играл в домашното му първенство. Зоната не левия бек е една от тези, които се нуждаят най-силно от подсилване при шампионите, тъй като освен Недялков, нямат нито един чист бранител отляво. В отделни моменти се налагаше дори Иван Йорданов да бъде преквалифициран на позицията или пък Сон да бъде местен от дясната зона в отсрещната.