Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Първото ново попълнение на Лудогорец трябва да събуди Недялков или да го измести

Първото ново попълнение на Лудогорец трябва да събуди Недялков или да го измести

  • 7 яну 2026 | 14:27
  • 1652
  • 0

Лудогорец привлича в състава си левият бек Винисиус Ногейра, който е и първото ново попълнение на разградчани за зимния трансферен прозорец. Той ще има за задача да наложи конкуренция или дори да измести от титулярния състав капитана Антон Недялков, който показва колебания в представянето си през настоящия сезон.

24-годишният бразилец изкара последния сезон под наем в норвежкия Волеренга, където бе почти несменяем титуляр с 24 мача като титуляр и един резерва. Преди това има пълен сезон и в шведския Хамстад, откъдето всъщност ще бъде трансфериран при “орлите”. Любопитно е, че бразилецът започва професионалния си път сравнително късно и дебютът му като професионален футболист е на 21 години - в сравнително скромния шведски Варберис и то след изкарани проби. Преди това е бил част от школите на Палмейрас, Атлетико Минейро и Понте Прета, но така и не записва мачове за тях.

Лудогорец взима бразилец от Швеция
Лудогорец взима бразилец от Швеция

Статистиката от изминалия сезон в елита на Норвегия показва, че Ногейра е футболист, който участва постоянно в динамиката на мача. Данните от последния му сезон във Волеренга показват висока интензивност без топка – над 7 възстановени топки средно на мач и стабилно присъствие в контрапресата. Това го прави подходящ за отбор, който играе високо и иска бързо да си връща владението, вместо да се прибира дълбоко. Освен това активно изнася играта - както с пас, така и с пробиви. Данните показват 7 прогресивни паса и повече от 2 прогресивни пробива на мач, като това го поставя сред по-смелите флангови защитници в първенството.

Едно от отличителните му качества е играта един на един. Ногейра опитва дрибъл сравнително често и го прави с добра успеваемост. Още по-показателно е, че във финалната третина той запазва владението в над 80% от случаите след дрибъл. Това демонстрира добър контрол и преценка в действията. Това е особено важно в мачове срещу дълбоко защитаващи се отбори, каквито Лудогорец среща редовно в България.

Що се отнася до по-слабите му страни - в дефанзивните дуели успеваемостта му е под 60%, което е приемливо, но не елитно ниво, особено срещу физически силни крила. Още по-осезаем е проблемът във въздушната игра – спечелените дуели във въздуха са под 42%, а в наказателното поле процентът пада още. Позицията и физическите данни - 180 см разбира се обуславят, че участието му в статични положения на втория етаж не е сред основните му роли.

Наставникът на “орлите” Пер-Матиас Хьогмо със сигурност е пределно наясно с качествата на играча, особено като се има предвид, че в последния сезон е играл в домашното му първенство. Зоната не левия бек е една от тези, които се нуждаят най-силно от подсилване при шампионите, тъй като освен Недялков, нямат нито един чист бранител отляво. В отделни моменти се налагаше дори Иван Йорданов да бъде преквалифициран на позицията или пък Сон да бъде местен от дясната зона в отсрещната.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лудогорец взима бразилец от Швеция

Лудогорец взима бразилец от Швеция

  • 7 яну 2026 | 13:47
  • 4279
  • 3
Спартак (Пд) тренира при ужасни условия на "Тодор Диев"

Спартак (Пд) тренира при ужасни условия на "Тодор Диев"

  • 7 яну 2026 | 13:24
  • 797
  • 1
Левски започна тренировки на турска земя

Левски започна тренировки на турска земя

  • 7 яну 2026 | 12:48
  • 3954
  • 15
Локомотив (Пд) започна подготовка с двама нови и един на проби

Локомотив (Пд) започна подготовка с двама нови и един на проби

  • 7 яну 2026 | 11:55
  • 3720
  • 7
Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

  • 7 яну 2026 | 11:23
  • 7421
  • 34
Стойко Сакалиев стана зам.-директор на училище

Стойко Сакалиев стана зам.-директор на училище

  • 7 яну 2026 | 10:42
  • 2327
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец взима бразилец от Швеция

Лудогорец взима бразилец от Швеция

  • 7 яну 2026 | 13:47
  • 4279
  • 3
Левски започна тренировки на турска земя

Левски започна тренировки на турска земя

  • 7 яну 2026 | 12:48
  • 3954
  • 15
Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 20416
  • 12
Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

  • 7 яну 2026 | 11:23
  • 7421
  • 34
Локомотив (Пд) започна подготовка с двама нови и един на проби

Локомотив (Пд) започна подготовка с двама нови и един на проби

  • 7 яну 2026 | 11:55
  • 3720
  • 7
Сантос обяви голямата новина за Неймар

Сантос обяви голямата новина за Неймар

  • 7 яну 2026 | 10:39
  • 11942
  • 3