Медведев се класира за четвъртфиналите в Бризбън

  • 7 яну 2026 | 14:24
  • 234
  • 0
Медведев се класира за четвъртфиналите в Бризбън

Водачът в основната схема Даниил Медведв (Русия) се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове АТР 250 в Бризбейн (Австралия) с награден фонд 800 045 долара.

Медведев се наложи над Франсис Тиафо (САЩ) с 6:3, 6:2 за 61 минути и достигна до 90-ия си четвъртфинал на турнир от АТР в кариерата си.

„Кортът е доста бърз, така че трябва да сервираш добре и съм доволен от начина, по който сервирах. Мисля, че играх много по-добре, отколкото в първия кръг, не допуснах точка за пробив и това оказва голям натиск върху съперника ми. Имах няколко добри гейма на негов сервис и това беше достатъчно“, каза руснакът.

Медведев, който игра на финал в единственото си предишно участие в турнира през 2019 година, ще срещне в спор за място на полуфиналите победителя от мача между Райли Опелка (САЩ) и Камил Майхжак (Полша).

В битка между добри приятели, американецът Алекс Микелсен победи сънародника си Лърнър Тиен с 6:4, 6:2. 21-годишният Микелсен е тренирал с Тиен през тийнейджърските им години. Той ще се срещне със Себастиан Корда на четвъртфиналите. 25-годишният американецът се класира за четвъртфиналите, след като шампионът от миналия сезон Иржи Лехечка (Чехия) беше принуден да се откаже поради контузия на глезена, като Корда водеше с 6:3, 1:2.

