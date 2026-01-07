Вратар на Лудогорец отново се хареса в Германия

Вратарят на Лудогорец Хендрик Бонман отново стана актуален в родната Германия. Името му се свързва с Хамбургер. Към момента обаче трансфер в Бундеслигата изглежда много далечен.

Това е така, тъй като Хамбургер първо трябва да се раздели с един от вратарите си, а след това друг да осъществи преминаване в Англия.

И едва тогава опцията "Бонман в Хамбургер" може да бъде задействана. Припомняме, че в началото на кампанията Бонман бе усилено спряган за гранда Байерн Мюнхен. При баварците той трябваше да е в ролята на трети избор под рамката.

В крайна сметка обаче трансферът пропадна. В момента германецът не е със статут на титуляр при разградчани. Но именно той бе под рамката в края на есенния дял на кампанията. Причината е, че нидерландецът Серджио Падт лекуваше контузия.