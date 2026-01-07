Удинезе представи колумбийски талант, когото отмъкна изпод носа на Милан

От Удинезе официално обявиха трансфера на левия халф-бек Хуан Арисала, който пристига от Индепендиенте Меделин за предполагаемата сума от 3 млн. евро и 10% от следващата продажба на играча, който подписа договор за пет години и половина.

Любопитното е, че 20-годишният колумбиец беше считан за сигурно ново попълнение на Милан, който го беше договорил още преди месец. От Удинезе обаче са предложили същите условия на неговия клуб, като са убедили младия талант да избере тях, гарантирайки му място в състава веднага, докато “росонерите” са планирали да го преотстъпят на Тулуза до края на сезона. Арисала си тръгва от родния си отбор с 54 изиграни мача с три гола и една асистенция, а за младежкия състав на Колумбия до 20 години има 22 срещи с едно попадение и два голови паса. Той реши да носи фланелката с номер 20 в италианския тим.

Bienvenido, Juan David Arizala 🙌🤍🖤 pic.twitter.com/hrZrkrPZWT — Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 6, 2026