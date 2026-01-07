Тер Стеген отново се контузи

Вратарят на Барселона Марк-Андре тер Стеген е получил нова травма по време на тренировка на отбора. Новината беше потвъдена от клуба.
Сериозността на травмата ще бъде оценена по-късно тази седмица. Тя може да окаже влияние върху евентуалното преминаване на германеца под наем в друг отбор през януари.
В медиите вече се появи информация, че Тер Стеген е бил близо до преотстъпване в Жирона.
Стражът няма да може да играе в мачовете от турнира за Суперкупата на Испания и вече се прибра в Барселона, а вместо него за Саудитска Арабия замина Диего Кочен.
Снимки: Imago