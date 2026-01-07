Тер Стеген отново се контузи

Вратарят на Барселона Марк-Андре тер Стеген е получил нова травма по време на тренировка на отбора. Новината беше потвъдена от клуба.

Сериозността на травмата ще бъде оценена по-късно тази седмица. Тя може да окаже влияние върху евентуалното преминаване на германеца под наем в друг отбор през януари.

ℹ️ Ter Stegen leaves the Barça squad’s training camp in Saudi Arabia to return to Barcelona for medical tests. Diego Kochen, the reserve team goalkeeper, will join the group tomorrow. pic.twitter.com/5PnObUwmrk — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 6, 2026

В медиите вече се появи информация, че Тер Стеген е бил близо до преотстъпване в Жирона.

Стражът няма да може да играе в мачовете от турнира за Суперкупата на Испания и вече се прибра в Барселона, а вместо него за Саудитска Арабия замина Диего Кочен.

Снимки: Imago