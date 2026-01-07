Популярни
  Барселона
  2. Барселона
Тер Стеген отново се контузи

  7 яну 2026 | 03:21
Вратарят на Барселона Марк-Андре тер Стеген е получил нова травма по време на тренировка на отбора. Новината беше потвъдена от клуба.

Сериозността на травмата ще бъде оценена по-късно тази седмица. Тя може да окаже влияние върху евентуалното преминаване на германеца под наем в друг отбор през януари.

В медиите вече се появи информация, че Тер Стеген е бил близо до преотстъпване в Жирона.

Стражът няма да може да играе в мачовете от турнира за Суперкупата на Испания и вече се прибра в Барселона, а вместо него за Саудитска Арабия замина Диего Кочен.

Снимки: Imago

