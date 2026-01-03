Димитър Димитров с 21 точки, Бусан със загуба №10 в Корея

Националът Димитър Димитров и неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) стартираха 2026 година с драматична загуба във V-League на Република Корея.

ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) отстъпи на Уоури Кард с 2:3 (25:22, 28:26, 22:25, 24:26, 8:15) в драматичен двубой от 2 януари 2026 г., продължил 2 часа и 27 минути.

Българският диагонал Димитър Димитров изигра много силен мач и беше най-резултатният състезател на своя отбор. Димитров заби 21 точки, от които 1 ас, 2 точки от блок и 18 реализации в атака, като постигна 42% успеваемост в нападение. Въпреки стабилното му представяне, усилията му не бяха достатъчни, за да донесат победата на тима от Бусан.

ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) поведе с 2:0 гейма, но не успя да удържи преднината си и допусна пълен обрат.

Това поражение е 10-о за отбора на Димитър Димитров през сезона. Тимът от Бусан заема 5-о място в класирането с 9 победи.