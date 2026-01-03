Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Димитър Димитров с 21 точки, Бусан със загуба №10 в Корея

Димитър Димитров с 21 точки, Бусан със загуба №10 в Корея

  • 3 яну 2026 | 16:31
  • 246
  • 0

Националът Димитър Димитров и неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) стартираха 2026 година с драматична загуба във V-League на Република Корея.

ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) отстъпи на Уоури Кард с 2:3 (25:22, 28:26, 22:25, 24:26, 8:15) в драматичен двубой от 2 януари 2026 г., продължил 2 часа и 27 минути.

Българският диагонал Димитър Димитров изигра много силен мач и беше най-резултатният състезател на своя отбор. Димитров заби 21 точки, от които 1 ас, 2 точки от блок и 18 реализации в атака, като постигна 42% успеваемост в нападение. Въпреки стабилното му представяне, усилията му не бяха достатъчни, за да донесат победата на тима от Бусан.

ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) поведе с 2:0 гейма, но не успя да удържи преднината си и допусна пълен обрат.

Това поражение е 10-о за отбора на Димитър Димитров през сезона. Тимът от Бусан заема 5-о място в класирането с 9 победи.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Мая Николова - жената зад волейболните шампиони: Аз съм генералът вкъщи!

Мая Николова - жената зад волейболните шампиони: Аз съм генералът вкъщи!

  • 3 яну 2026 | 12:49
  • 6225
  • 5
Пламен Константинов: Годината беше много успешна

Пламен Константинов: Годината беше много успешна

  • 3 яну 2026 | 12:39
  • 1047
  • 2
Юношите на България стартират квалификациите за Евро 2026

Юношите на България стартират квалификациите за Евро 2026

  • 3 яну 2026 | 12:20
  • 1185
  • 0
ЦСКА привлича диагонал от Берое

ЦСКА привлича диагонал от Берое

  • 3 яну 2026 | 11:46
  • 8588
  • 12
Невероятната история на Димана Иванова: Сънува финала, събуди се световна шампионка

Невероятната история на Димана Иванова: Сънува финала, събуди се световна шампионка

  • 3 яну 2026 | 10:59
  • 1354
  • 0
Любо Ганев: 12 млн. лв. е цената на успеха

Любо Ганев: 12 млн. лв. е цената на успеха

  • 2 яну 2026 | 21:46
  • 13462
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 12:50
  • 73949
  • 235
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 13:14
  • 35154
  • 16
Григор Димитров срещу квалификант на старта в Бризбън

Григор Димитров срещу квалификант на старта в Бризбън

  • 3 яну 2026 | 08:36
  • 18765
  • 1
От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

  • 3 яну 2026 | 13:32
  • 7612
  • 22
Левски: Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници

Левски: Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници

  • 3 яну 2026 | 13:53
  • 8619
  • 5
Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

  • 3 яну 2026 | 16:12
  • 6882
  • 2