  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Кадеду: Надявам се всички заедно да направим подаръци с представянето си на феновете и на Бургас!

Кадеду: Надявам се всички заедно да направим подаръци с представянето си на феновете и на Бургас!

  • 6 яну 2026 | 16:37
  • 217
  • 0

На 7 януари, навръх Ивановден – ВК Нефтохимик 2010 ще изиграе първия си мач за 2026 година, и той ще е в Европа! Шесткратните шампиони на България излизат в 1/16-финал за Чалъндж къп срещу израелския Макаби (Тел Авив). Срещата в бургаската зала „Бойчо Брънзов“ вдругиден започва в 20:00 ч. Според решение на Европейската волейболна конфедерация (CEV) всичко ще се реши в един мач, за разлика от традиционния формат на разменени гостувания. Така че който победи в сряда в Бургас, продължава на 1/8-финалите. Ето какво сподели за официалния клубен сайт на ВК Нефтохимик 2010 преди евробитката старши треньорът на тима ни – световният вицешампион като помощник-треньор на националния отбор на България за мъже Франческо Кадеду.

– Честита Нова Година! Какви подаръци получихте и какви са надеждите ви за 2026 г.?

– Честита нова година на всички! Най-хубавият ми подарък беше да видя майка си отново след повече от година. Беше дълго лято с националния отбор и възможността да се върна у дома, дори само за няколко часа, ми помогна да презаредя батериите си. За тази година се надявам всички да бъдат здрави и да намерят вътрешния си мир. Надявам се моите волейболисти и клубът като цяло да постигнат всички цели, които сме си поставили.

– Какъв ще бъде най-хубавият подарък, който вашият отбор ще ви направи?

– Започнахме с голямо желание и концентрация и се надявам всички заедно да направим подаръци с представянето си на нашите фенове и на град Бургас.

– Започвате новата година с евромач – каква е атмосферата в съблекалнята?

– Подготвяме се добре. Всички са отново на линия с правилната нагласа към тренировъчния процес. Ще бъдем готови за мача в Европа, в който се надявам да се справим с един отбор, който играе добър волейбол.

– Каква е кардровата ситуация в отбора ви – всички ли са на разположение, има ли контузени или болни играчи?

– Завършихме 2025 г. с няколко сезонни неразположения, включително грип и други вируси, но на този етап всички сякаш са се възстановили.

– Какво знаете за Макаби?

– Те са отбор, който залага на атаката, със силен сервис.

– Дали това, че ще играете само един мач, и то у дома, е предимство за вас?

– Бих казал: Категорично не! Нито е предимство за нас, нито е недостатък за съперника. Да играеш само един мач в Европа е странно, освен когато става въпрос за финали – рядко се случва. Няма да има втори мач, който да промени крайния резултат.

– Какво бихте казали на феновете на отбора по случай новата година?

– Думите винаги са едни и същи – можем да губим или да печелим, но никой от волейболистите не се отпуска през седмицата. Поради тази причина момчетата заслужават да бъдат подкрепяни и насърчавани. Често чета коментари, в които ни критикуват. Разбирам ги. Но ние винаги искаме да печелим. Понякога обаче, въпреки всичките ни усилия, просто не успяваме. Това е част от спорта, това е част от живота. Не се отказваме и няма да се предадем до края.

Снимки: Startphoto

