2 дни до мача Нефтохимик - Макаби от Чалъндж къп

  • 5 яну 2026 | 13:48
  • 497
  • 0

Вече остават само два дни до евромача на ВК Нефтохимик 2010, който е и първи за новата 2026-а за шесткратните шампиони на България.

В сряда, на 7 януари - навръх Ивановден, тимът на световния вицешампион като помощник-треньор на мъжкия национален отбор на България Франческо Кадеду излиза срещу израелския Макаби (Тел Авив) в 1/16-финал от европейския клубен турнир Чалъндж къп. Срещата в бургаската зала "Бойчо Брънзов" започва в 20:00.

Билети може да купите онлайн - БЪРЗО, ЛЕСНО И БЕЗ ОПАШКИ.

Цената е 6 евро. Входът за учащи и пенсионери е 4 евро. Билетите за учащи и пенсионери могат да бъдат закупени само на каса.

За разлика от традиционния формат на разменени гостувания мачът в сряда ще е единствен между ВК Нефтохимик 2010 и Макаби по решение на Европейската волейболна конфедерация (CEV). Победителят в този двубой се класира на 1/8-финалите.

“ДА ПОДКРЕПИМ ВК НЕФТОХИМИК 2010 В СРЯДА В "БОЙЧО БРЪНЗОВ"￼ ВИНАГИ ЗАЕДНО￼”, написаха от Нефтохимик.

