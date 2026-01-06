Популярни
Кирьос отпадна рано-рано в Бризбън

  6 яну 2026 | 15:10
Ник Кирьос отпадна в първия кръг на турнира по тенис на твърди кортове АТР 250 в Бризбън (Австралия) с награден фонд 800 045 долара.

Австралиецът, който през миналата година се бореше с контузии, отстъпи на Александър Ковачевич (САЩ) с 3:6, 4:6 в първия си мач на сингъл от март насам. 30-годишният Кирьос се надява да участва с уайлдкард на Откритото първенство в родината си, а преди да започне то, той ще продължи участието си в турнира по двойки в Бризбейн със сънародника си Танаси Кокинакис.

Австралийският тандем отстрани специалистите на двойки Матю Ебдън и Раджийв Рам в предишния кръг с 5:7, 6:4, 10:8. Следващите им опоненти са французите Садио Думбия и Фабиен Ребул.

Британецът Камерън Нори надигра Юго Юмбер (Франция) с 1:6, 7:6 (6), 7:5 в мач, продължил 2 часа и 35 минути. След труден първи сет, в който Нори допусна три пробива, той се съвзе и спечели втората партия след тайбрек. В заключителния сет той успя да осъществи пробив при 6:5 в своя полза и затвори срещата.

Американецът Брендън Накашима победи втория поставен Алехандро Давидович Фокина (Испания) със 7:6 (4), 6:4. Накашима реализира пробив при 2:2 във втория сет и успя да затвори срещата с четири сервис-гейма без загубена точка. В следващия кръг той ще срещне Куентин Алис (Франция).

Джовани Мпечи Перикар (Франция) елиминира четвъртия в схемата Томи Пол (САЩ) със 7:6 (2), 3:6, 7:6 (6) за 2 часа и 11 минути игра. Французинът реализира 24 аса срещу само шест от съперника и въпреки че Пол игра по-добре на втори сервис, това не му достигна за победата.

В следващия кръг Перикар ще се изправи срещу Ринки Хидзиката (Австралия), който премина през сънародника си Адам Уолтън с 6:3, 6:2. Хидзиката не изпита затруднения по пътя към успеха, реализирайки общо четири пробива срещу само един от съперника си.

Снимки: Imago

