  1. Sportal.bg
  2. Хамбургер ШФ
  Хамбургер изпревари Вердер за национал на САЩ

Хамбургер изпревари Вердер за национал на САЩ

  • 6 яну 2026 | 15:00
  • 329
  • 0

Хамбургер ШФ изпревари своя местен съперник Вердер (Бремен) и привлече под наем Деймиън Даунс, съобщава вестник “Билд”.

21-годишният нападател на националния отбор на САЩ премина медицински прегледи и ще играе в клуба от Хамбург до края на сезона. Даунс премина в Саутхамптън от Кьолн през миналото лято. Сега той ще търси повече игрово време преди началото на Световното първенство в Северна Америка през лятото. Нападателят дебютира с екипа на САЩ през миналата година, след което изигра шест двубоя. Даунс, който е роден в Германия, няма реализирано попадение с екипа на "светците" във втората дивизия на Англия.

Снимки: Gettyimages

