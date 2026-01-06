Хамбургер изпревари Вердер за национал на САЩ

Хамбургер ШФ изпревари своя местен съперник Вердер (Бремен) и привлече под наем Деймиън Даунс, съобщава вестник “Билд”.
21-годишният нападател на националния отбор на САЩ премина медицински прегледи и ще играе в клуба от Хамбург до края на сезона. Даунс премина в Саутхамптън от Кьолн през миналото лято. Сега той ще търси повече игрово време преди началото на Световното първенство в Северна Америка през лятото. Нападателят дебютира с екипа на САЩ през миналата година, след което изигра шест двубоя. Даунс, който е роден в Германия, няма реализирано попадение с екипа на "светците" във втората дивизия на Англия.
Снимки: Gettyimages