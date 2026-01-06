Сабаленка започна ударно в Бризбън

Водачката в световната ранглиста при жените Арина Сабаленка (Беларус) преодоля втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове WTA 500 в Бризбън (Австралия) с награден фонд 1.69 милиона долара.

Сабаленка започна подготовката си за Откритото първенство на Австралия с рутинна победа срещу Кристина Букса (Испания) с 6:0, 6:1 за 47 минути. Така тя си осигури участие в третия кръг, където ще се изправи срещу Сорана Кърстя (Румъния), която преодоля Елена Остапенко (Латвия) с 6:2, 7:6(5).

„Със сигурност сервисът ми работеше много добре. Направих няколко страхотни комбинации от сервис и воле, така че съм супер щастлива с нивото си. Щастлива съм да бъда тук отново. Винаги ми е приятно да играя пред всички вас. Това беше страхотно представяне“, каза Сабаленка след най-бързата победа в кариерата си, цитирана от агенция Ройтерс.

Шампионката от миналогодишното издание на Откритото първенство на Австралия Мадисън Кийс (САЩ) победи сънародничката си Маккартни Кеслър с 6:4, 6:3 в мач, продължил час и 26 минути. В третия кръг Кийс ще срещне Диана Шнайдер (Русия), която отстрани сънародничката си Анастасия Потапова, която вече се състезава под австрийски флаг, с 6:1, 6:3.

Рускинята Екатерина Александрова постигна успех срещу София Кенин (САЩ) със 7:6(2), 6:3 за час и 31 минути. В следващия кръг Александрова очаква победителката между Каролина Мухова (Чехия) и Айла Томлянович (Австралия).

Снимки: Imago