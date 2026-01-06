Шиникова преодоля първи кръг в Найроби

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Найроби (Кения) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под номер 1 в схемата българка разгроми квалификантката Сравия Шивани Чилакалапуди (Индия) с 6:1, 6:2 за 61 минути.

В спор за място на четвъртфиналите Шиникова ще срещне Мандегар Фарзами (Иран).

По-късно днес българката ще играе и в надпреварата на двойки заедно с Лъсюе Сяо (Китай). Двете са четвърти поставени в схемата и първите им съпернички ще бъдат Ада Ян Шъхун (Китай) и Стейси Йего (Кения).