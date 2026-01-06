Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Левски заминава на лагер в Турция, очакванията на Георги Костадинов за 2026
  1. Sportal.bg
  2. Ди Си Юнайтед
  3. Румънски нападател стана най-скъпата покупка на клуб от МЛС

Румънски нападател стана най-скъпата покупка на клуб от МЛС

  • 6 яну 2026 | 10:56
  • 339
  • 0
Румънски нападател стана най-скъпата покупка на клуб от МЛС

Ди Си Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтеану от ЧФР Клуж за 10 милиона долара, което е рекордна сума за входящ трансфер за отбора, който се състезава в Мейджър Лийг Сокър. 23-годишният играч подписа личния си договор за срок до 2029-а с опция за удължаване за още една година. Той заема място в списъка с футболисти извън ограниченията за таван на заплатите заедно с друго ново попълнение – нападателят Тай Барибо, привлечен миналия месец от Филаделфия Юниън.

"Луис е динамичен, млад нападател, чиито способности да завършва атаките и да разнообразява играта в предни позиции го правят отлично допълнение към настоящата ни атакуваща група. Неговото движение без топката, неуморното му темпо и способността му да създава пространство и инстинктивното завършване в последната третина добавят ново измерение към нашата атака. Очакваме от него много голове“, каза д-р Еркут Согут, управляващ директор на футболните операции на тима от американската столица.

Мунтеану отбеляза 53 гола и направи 20 асистенции в 149 професионални мача с ЧФР Клуж и Фарул (Констанца). Той спечели „Златната обувка“ на местната Суперлига и влезе в отбора на сезона на румънското първенство през 2024/25. „Изключително съм развълнуван да се присъединя към Ди Си Юнайтед. Вашингтон е невероятен град и този ход означава много за мен. МЛС е ново и амбициозно предизвикателство и съм напълно ангажиран да дам всичко от себе си, за да помогна на този клуб да успее през следващия сезон“, не крие радостта си румънският футболист.

Мунтеану и Барибо, вкарал 16 гола миналата година, трябва да променят атаката на отбора от американската столица, който беше най-слабо резултатен през миналата година само с 30 попадения в противниковите врати. Новото първенство на МЛС за тях започва на 21 февруари с домакинство на Филаделфия.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Дийн Хаусен е готов за мачовете от Суперкупата на Испания

Дийн Хаусен е готов за мачовете от Суперкупата на Испания

  • 6 яну 2026 | 07:33
  • 775
  • 1
Ювентус ще опита да се върне към победите срещу коварен съперник

Ювентус ще опита да се върне към победите срещу коварен съперник

  • 6 яну 2026 | 07:03
  • 3947
  • 2
Давид Нерес "виси" за дербито с Интер

Давид Нерес "виси" за дербито с Интер

  • 6 яну 2026 | 06:27
  • 1178
  • 0
Ювентус набеляза нападател на Парма за зимната селекция

Ювентус набеляза нападател на Парма за зимната селекция

  • 6 яну 2026 | 06:04
  • 2252
  • 1
Челси приготви 160 млн. евро за Винисиус

Челси приготви 160 млн. евро за Винисиус

  • 6 яну 2026 | 05:28
  • 11775
  • 5
Бруно Фернандеш благодари на Аморим след раздялата

Бруно Фернандеш благодари на Аморим след раздялата

  • 6 яну 2026 | 04:59
  • 5511
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

  • 6 яну 2026 | 09:45
  • 6474
  • 8
Григор Димитров поведе с брейк на Пабло Кареньо Буста в началото на втория сет

Григор Димитров поведе с брейк на Пабло Кареньо Буста в началото на втория сет

  • 6 яну 2026 | 10:35
  • 6025
  • 1
Левски тръгва за Турция - очаквайте на живо!

Левски тръгва за Турция - очаквайте на живо!

  • 6 яну 2026 | 10:45
  • 1270
  • 3
ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

  • 6 яну 2026 | 09:39
  • 5119
  • 3
Майкон разкри, че вече преговаря за нов договор с Левски

Майкон разкри, че вече преговаря за нов договор с Левски

  • 6 яну 2026 | 08:08
  • 6305
  • 5
Ювентус ще опита да се върне към победите срещу коварен съперник

Ювентус ще опита да се върне към победите срещу коварен съперник

  • 6 яну 2026 | 07:03
  • 3947
  • 2