Румънски нападател стана най-скъпата покупка на клуб от МЛС

Ди Си Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтеану от ЧФР Клуж за 10 милиона долара, което е рекордна сума за входящ трансфер за отбора, който се състезава в Мейджър Лийг Сокър. 23-годишният играч подписа личния си договор за срок до 2029-а с опция за удължаване за още една година. Той заема място в списъка с футболисти извън ограниченията за таван на заплатите заедно с друго ново попълнение – нападателят Тай Барибо, привлечен миналия месец от Филаделфия Юниън.

"Луис е динамичен, млад нападател, чиито способности да завършва атаките и да разнообразява играта в предни позиции го правят отлично допълнение към настоящата ни атакуваща група. Неговото движение без топката, неуморното му темпо и способността му да създава пространство и инстинктивното завършване в последната третина добавят ново измерение към нашата атака. Очакваме от него много голове“, каза д-р Еркут Согут, управляващ директор на футболните операции на тима от американската столица.

The rumors are true 🙂‍↕️



D.C. United Signs Romanian International Louis Munteanu from CFR Cluj as a Designated Player.



Read More 📖: https://t.co/2NcFYTHaW5 pic.twitter.com/uM8KFFITwc — D.C. United (@dcunited) January 5, 2026

Мунтеану отбеляза 53 гола и направи 20 асистенции в 149 професионални мача с ЧФР Клуж и Фарул (Констанца). Той спечели „Златната обувка“ на местната Суперлига и влезе в отбора на сезона на румънското първенство през 2024/25. „Изключително съм развълнуван да се присъединя към Ди Си Юнайтед. Вашингтон е невероятен град и този ход означава много за мен. МЛС е ново и амбициозно предизвикателство и съм напълно ангажиран да дам всичко от себе си, за да помогна на този клуб да успее през следващия сезон“, не крие радостта си румънският футболист.

Мунтеану и Барибо, вкарал 16 гола миналата година, трябва да променят атаката на отбора от американската столица, който беше най-слабо резултатен през миналата година само с 30 попадения в противниковите врати. Новото първенство на МЛС за тях започва на 21 февруари с домакинство на Филаделфия.

Снимки: Imago