  Гришо след победата: Заслужаваха си мрачните моменти

  • 6 яну 2026 | 12:04
Григор Димитров благодари на публиката в Бризбън за топлото посрещане при първия му мач за 2026 година. Българинът срази Пабло Кареньо Буста с 6:3, 6:2 за отлично начало на сезона в един от най-любимите му турнири, който е печелил два пъти през 2017-а и 2024-та.

В интервюто си на корта Гришо сподели, че всичките трудности и мрачни моменти от втората половина на миналата година са си стрували, за да може отново да се усмихва на корта:

"Страхотно е отново да ви видя, приятели. Винаги е чудесно да започна годината тук. Вярно е, че ми беше много трудно дори психически да се подготвя за новия сезон. Наслаждавах се на мача, победата е бонус. Важното е, че се чувствам комфортно и се надявам това да продължи. Заслужаваха си всичките усилия и трудности от миналата година, за да бъда възнаграден с топлото посрещане тук. Много съм смирен, когато хората ми показват любовта си и съм благодарен да играя отново на този корт. Надявам се, че ще ви радвам с играта си. Схемата тук е пълна с качествени тенисисти, винаги е било така тук, защото всеки се готви за Мелбърн. Трябва да играя вече по различен начин и да се съобразявам с възрастта си. Това е част от красотата на настоящия момент, имам много предизвикателства. Виждате, че играч като Пабло Кареньо Буста трябваше да минава през "Чалънджъри", така че не приемам нищо за даденост и ще продължавам да работя", каза Димитров на корта.

