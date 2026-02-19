Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки в Монастир

Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки в Монастир

  • 19 фев 2026 | 18:20
  • 390
  • 0
Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки в Монастир

Ива Иванова се класира за полуфиналитете на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара, съобщи БТА.

Иванова и Камила Бартоне (Латвия), поставени под номер 2, победиха Валерия Артьомева и Алина Юнева (Русия) с 6:2, 6:0 за 50 минути. Следващите им съпернички ще бъдат третите в схемата Мейци Го и Чънтин Чжу (Китай).

Григор тренира в Акапулко с новия си треньор
Григор тренира в Акапулко с новия си треньор

Друга българка Йоана Константинова, която миналата седмица триумфира на двойки на друг турнир в Монастир, и Клаудия Ферер Перес (Испания) отпаднаха на четвъртфиналите след поражение от водачките в схемата Юка Хосоки (Япония) и Елиз Це (Нова Зеландия) с 1:6, 5:7 за 79 минути.

Виктория Томова отпадна на четвъртфиналите на двойки в Оейраш
Виктория Томова отпадна на четвъртфиналите на двойки в Оейраш
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Тенис

Ясни са финалистите на Държавното лично първенство в зала

Ясни са финалистите на Държавното лично първенство в зала

  • 19 фев 2026 | 15:17
  • 561
  • 0
Донски е 1/4-финалист на двойки на "Чаланджър" в Индия, Кузманов отпадна

Донски е 1/4-финалист на двойки на "Чаланджър" в Индия, Кузманов отпадна

  • 19 фев 2026 | 15:15
  • 461
  • 0
Илиян Радулов и Янаки Милев са четвъртфиналисти на сингъл в Анталия

Илиян Радулов и Янаки Милев са четвъртфиналисти на сингъл в Анталия

  • 19 фев 2026 | 14:59
  • 889
  • 0
Виктория Томова отпадна на четвъртфиналите на двойки в Оейраш

Виктория Томова отпадна на четвъртфиналите на двойки в Оейраш

  • 19 фев 2026 | 14:50
  • 395
  • 1
Рууд и Коболи достигнаха топ 8 в Делрей Бийч

Рууд и Коболи достигнаха топ 8 в Делрей Бийч

  • 19 фев 2026 | 11:58
  • 647
  • 0
Григор тренира в Акапулко с новия си треньор

Григор тренира в Акапулко с новия си треньор

  • 19 фев 2026 | 11:06
  • 3715
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 27851
  • 48
Започнаха първите сблъсъци от плейофния кръг в Лига Европа: Болоня поведе

Започнаха първите сблъсъци от плейофния кръг в Лига Европа: Болоня поведе

  • 19 фев 2026 | 19:30
  • 4886
  • 2
Два от фаворитите в Лигата на конференциите трябва да минат през плейофния кръг

Два от фаворитите в Лигата на конференциите трябва да минат през плейофния кръг

  • 19 фев 2026 | 07:20
  • 5047
  • 1
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 17909
  • 6
Пловдивчани не се дават на шампионите във втория четвъртфинал в Ботевград

Пловдивчани не се дават на шампионите във втория четвъртфинал в Ботевград

  • 19 фев 2026 | 19:46
  • 1208
  • 0
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 17287
  • 16