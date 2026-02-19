Три американки ще играят на полуфиналите в Дубай

Американките Аманда Анисимова и Джесика Пегула ще се срещнат на полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Дубай (ОАЕ) от сериите УТА 1000.

Втората поставена Анисимова отстрани на четвъртфиналите петата в схемата и защитаваща титлата си Мира Андреева (Русия) след 2:6, 7:5, 7:6(4) за два часа и 39 минути игра.

Final semifinal ticket punched! 🎟️@ElinaSvitolina will face Coco Gauff for a spot in the final after defeating Ruzic in three sets. #DDFTennis pic.twitter.com/MG5q16bnH4 — wta (@WTA) February 19, 2026

След като спечели първия сет, Андреева навакса изоставане от 2:5 до равенство 5:5, но Анисимова взе следващите два гейма за 7:5 и изравни резултата в мача. Последва оспорван трети сет, в който Аманда Анисимова взе аванс от 5:3 и сервираше за двубоя, но Мира Андреева обърна до 6:5 преди да отстъпи в тайбрека накрая.

Четвъртата поставена Пегула се наложи над 12-ата в схемата Клара Таусон (Дания) с 6:3, 2:6, 6:4 в мач, продължил час и 56 минути.

Още една американка достигна до полуфиналите на турнира в Дубай. Третата поставена Коко Гоф елиминира Александра Иала от Филипините с 6:0, 6:2 само за 69 минути игра.

В спор за класиране на финала Гоф ще играе срещу седмата в схемата украинка Елина Свитолина, която се справи с "щастливата губеща" Антония Ружич (Хърватия) след обрат с 3:6, 6:2, 6:3.

Свитолина загуби първия сет, но във втората част поведе с 3:1 и го спечели с 6:2 със серия от три поредни гейма в края. В третия сет тя направи ключов пробив за 4:2 и приключи двубоя при 6:3.

Снимки: Gettyimages