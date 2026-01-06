Пет българчета започнаха с победи на турнир от ITF в Турция

Пет български тенисисти се класираха за втория кръг на сингъл на турнира от категория J100 на ITF в Истанбул (Турция).

За втория кръг при юношите се класираха Калоян Шиков, Борис Начев и Петър Иванчев, а при девойките – Валерия Гърневска и Александра Рангелова.

Поставеният под №4 при юношите Калоян Шиков победи Су Йиюан (Китай) с 6:4, 6:4. Борис Начев се наложи над Ахмет Онур (Турция) с 6:2, 6:4, а Петър Иванчев елиминира Егор Елховски (Русия) с 6:2, 6:4.

Другите четирима български участници допуснаха загуби. Васил Русанов загуби от №14 в схемата Доминик Вагнер (Чехия) с 0:6, 3:6. Добромир Манолов отстъпи на №9 Арсений Лесняк (Русия) с 6:4, 0:6, 3:6. Александър Митев падна от №5 Иван Дорохов (Русия) с 3:6, 0:6, а Станислав Косев загуби от №3 Дорук Джаликоглу (Турция) с 2:6, 3:6.

Утре срещите си от първия кръг при юношите ще изиграят квалификантите Браян Димов и Стефан Боев.

Поставената под №3 при девойките Валерия Гърневска разгроми Дефне Айдемир (Турция) с 6:0, 6:0, а №14 Александра Рангелова се наложи над Натали Хавелкова (Чехия) с 6:4, 2:6, 7:5.

Други две българки допуснаха поражения. Рафаела Сименова загуби от №12 Василиса Таранова (Русия) с 0:6, 2:6, а Михаела Бобева отстъпи на №9 Мелис Йълдъръм (Турция) с 1:6, 6:4, 1:6.

Утре срещите си от първия кръг при девойките ще изиграят Елеонора Тонева, Никол Иванова и Андрея Глушкова.