  • 6 яну 2026 | 09:53
  • 2213
  • 0
Новак Джокович с тревожна новина преди Откритото първенство на Австралия

За Новак Джокович годината не започна добре. Сръбската тенис легенда в момента се подготвя за Откритото първенство на Австралия, но подготовката му не върви гладко. Джокович излезе с тревожни новини преди първия турнир от Големия шлем за годината. Той трябваше да играе в Аделаида преди Откритото първенство на Австралия, но се отказа. Носителят на 24 титли от Големия шлем все още не е в достатъчно добра форма.

"За съжаление, физически не съм готов да играя в Аделаида, съобщи той в Инстаграм. - Много е разочароващо за мен, защото пазя великолепни спомени от спечелването на титлата тук преди две години. Нямах търпение да се върна, защото наистина се чувствам като у дома си."

Ноле е 10-кратен шампион от Откритото първенство на Австралия и е разбираемо, че това е любимият му турнир от Големия шлем. Към днешна дата изглежда, че участието му не е застрашено.

"Сега моят фокус е върху подготовката ми за Откритото първенство на Австралия. Очаквам с нетърпение Мелбърн и всички австралийски тенис фенове", добави той в публикацията си.

Джокович е спечелил 24 турнира от Големия шлем в кариерата си, но вече повече от две години е в "суша". През последните два сезона новите му съперници Карлос Алкарас и Яник Синер си разделиха всички големи титли. Миналата година Джокович достигна полуфиналите на всички турнири от Големия шлем, но всеки път това беше и крайната му спирка. Синер (два пъти), Алкарас и Александър Зверев му попречиха.

През 2026 г. той все още се надява да спечели своята 25-а "мейджър" титла. Ако успее, ще стане стане най-титулуваният състезател в аристократичния спорт. В момента Джокович дели рекорда с австралийката Маргарет Корт, която също като него има 24 трофея от Големия шлем.

PTPA беше основана през 2020 г. от Джокович и неговия колега Васек Поспишил поради недоволство от тенис асоциацията ATP. Двамата смятаха, че организацията не се съобразява достатъчно с интересите на играчите. Въпреки това, не всички бяха доволни от създаването на профсъюза. Големи имена като Роджър Федерер и Рафаел Надал се противопоставиха на плана и никога не се присъединиха към него по време на кариерата си.

