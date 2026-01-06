Хорнетс разбиха Тъндър в Оклахома

Една от най-големите изненади на сезона в НБА се случи тази сутрин, след като 12-ият на Изток Шарлът Хорнетс постигна впечатляваща победа като гост със 124:97 над лидера в НБА Оклахома Сити Тъндър.

Мачът започна равностойно, като двата отбора завършиха първата четвърт при равен резултат 33:33, предвещавайки оспорван сблъсък. Хорнетс обаче бяха на друго мнение и с експлозивна втора четвърт, в която доминираха с 34:17, се оттеглиха на почивката с впечатляваща преднина от 17 точки (67:50).

Доминацията на гостите продължи и след паузата. С 32:21 в третата четвърт Хорнетс увеличиха разликата до 28 точки (99:71), превръщайки последната четвърт по същество в протоколна процедура и подпечатвайки неочакван триумф.

С тази победа тимът от Шарлът подобри баланса си до 13-23, запазвайки живи надеждите си за място в плейн-ин турнира. От своя страна Тъндър, въпреки загубата, остава на върха с баланс 30-7. Това беше седмо поражение от началото на сезона за миналогодишния шампион, който записа мача си с най-ниска резултатност от началото на настоящата кампания.

Brandon Miller Tonight:



28 POINTS

6 REBOUNDS

2 STEALS

2 BLOCKS

50% FG

70% 3PT (7 THREES)

100% FT (5/5)

31 MINUTES



ECSTASY IN OKC!! 🔥 pic.twitter.com/izINhXXdEF — BALLIN HQ (@BallinHQ) January 6, 2026

Като лидер за Хорнетс се изяви Брандън Милър с 28 точки и 6 борби, новобранецът Кон Кнюпел се отчете с 23 точки, а Майлс Бриджис записа дабъл-дабъл със 17 точки и 11 борби.

Звездата на “гръмотевиците” Шей Гилджъс-Алекзандър удължи серията си от мачове с поне 21 точки на 108, което е и второто най-добро подобно постижение. Той добави и 6 асистенции към актива си, а Джейлън Уилямс отбеляза 16. Чет Холмгрен завърши с 15 точки, 6 борби и 2 асистенции.