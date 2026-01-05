България U18 с драматична загуба на евроквалификацията

Националният отбор на България за юноши до 18 години записа драматична загуба на квалификационния турнир за ЕвроВолей 2026, който се провежда в Подгорица (Черна гора). Момчетата на селекционера Мирослав Живков допуснаха обрат и отстъпиха на връстниците си от Сърбия с 2:3 (20:25, 25:18, 25:22, 22:25, 13:15) във втората си среща от Група В на зоналната квалификация, играна тази вечер в зала "Верде".

Така младите български "лъвове", които вчера биха Гърция с 3:1 гейма, завършиха на второ място в групата с 1 победа, 1 загуба и 4 точки. България продължава напред към полуфиналите на турнира, където ще срещне домакините от Черна гора, които станаха победители в другата Група А.

Мачът е утре (6 януари) от 19,00 чаа българско време. В другата полуфинална среща от 21,30 часа един срещу друг ще излязат Сърбия и Турция. Само крайният победител в турнира ще спечели директна квота за ЕвроВолей 2026 през лятото.

Страхотен мач за България изигра Антоан Веселинов, който бе над всички с 31 точки (1 блок, 1 ас, 48% ефективност в атака и 58% позитивно посрещане - +22). Никола Градинаров и Христиан Иванов завършиха с по 13 точки, но и това не помогна за успеха.

За Сърбия Вук Ристанич заби 32 точки (2 блока, 1 ас и 43% ефективност в атака - +23), а Абдулах Бекрич реализира 14 точки за победата.

БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ 2:3 (20:25, 25:18, 25:22, 22:25, 13:15)

БЪЛГАРИЯ: Никола Великов 5, Христиан Иванов 13, Никола Градинаров 13, Антоан Веселинов 31, Кристиян Косев 10, Адриан Ганев 11 - Ивайло Донов-либеро (Павел Дженев, Георги Димитров, Веселин Кокалов 1, Орлин Друмев, Александър Диков-либеро)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

СЪРБИЯ: Андрия Сеничич 2, Вук Ристанич 32, Абдулах Бекрич 14, Филип Торбица 7, Коста Матич 3, Страхиня Маркович 4 - Матия Кочович-либеро (Павле Станковв, Лука Милкович 1, Никола Дреновац 4, Страхиня Секулич 3)

Старши треньор: СТРАХИНЯ КОЗИЧ.

Снимки: CEV.EU