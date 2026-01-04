България U18 тръгна с победа на евроквалификацията

Националният отбор на България за юноши до 18 години започна с победа участието си на квалификационния турнир за ЕвроВолей 2026, който се провежда в Подгорица (Черна гора). Момчетата на селекционера Мирослав Живков обърнаха и се наложиха над връстниците си от Гърция с 3:1 (18:25, 25:21, 25:23, 25:17) в първия си мач от Група В на зоналната квалификация, игран този следобед в зала "Верде".

По този начин младите български "лъвове" на практика се класираха за полуфиналите на турнира. Утре (5 януари) България ще играе срещу Сърбия, която вчера би Гърция с 3:0 гейма, в директна битка за първото място в групата. Срещата е от 21,30 часа българско време.

Само победителят в турнира си осигурява директна квота за ЕвроВолей 2026, който ще се проведе от 7-и до 18-и в Италия. Освен това следващите четири най-добре класирани отбора от зоналния турнир на Балканската волейболна асоциация ще продължат във втория кръг на квалификациите, които ще бъдат на 26-29 март.

Най-полезен за България стана Никола Градинаров с 19 точки (1 блок, 1 ас, 37% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +1), а Антоан Веселинов добави 15 точки (2 аса, 43% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +9) за победата.

За Гърция Емануил Уцис и Николаос Пахакис завършиха с по 14 точки.

ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 1:3 (25:18, 21:25, 23:25, 17:25)

ГЪРЦИЯ: Крис Мусогян 3, Николаос Пахакис 14, Емануил Уцис 14, Христос Пердикеас 6, Атанасиос-Нектариос Василеиу 5, Йоргос Мисаилидис 4 - Николаос Масурас-либеро (Василейос Папастатопулос, Николаос Тацис 1, Николаос Цоварас 1, Евангелос Андреадис 1, Константинос Цакос, Ясонас Телиос-либеро)

Старши треньор: НИКОЛАОС БУЦУРИС

БЪЛГАРИЯ: Никола Великов 4, Павел Дженев 7, Никола Градинаров 19, Антоан Веселинов 15, Кристиян Косев 12, Адриан Ганев 9 - Ивайло Донов-либеро (Димитър Копанаров, Орлин Друмев, Христиан Иванов 8)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ.

Снимки: CEV.EU