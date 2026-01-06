Популярни
Селтик върна Мартин О'Нийл от пенсия

  • 6 яну 2026 | 02:41
Избран е наследникът на Уилфред Нанси в Селтик до края на сезона. Мартин О'Нийл, емблематичният 73-годишен треньор, отново излезе от пенсия, за да поеме ръководството на клуба от Глазгоу, нещо, което вече се случи в края на октомври.

Мартин О'Нийл вече беше поел Селтик, за да замени Брендън Роджърс временно през октомври, и постигна шест победи в седем мача. Уилфред Нанси пое отбора след това, но беше уволнен този понеделник след само две победи в осем мача.

„Много съм доволен и поласкан, че бях поканен отново да тренирам отбора и нямам търпение да започна отново да работя с играчите. Знам, че всички се надявахме нещата да се развият по различен начин с Уилфред и лично аз му пожелавам всичко най-добро. Той е отличен човек и съм сигурен, че ще продължи да жъне успехи, в това нямам никакво съмнение. В моя случай бях поканен отново да заема тази отлична позиция и моят фокус ще бъде да се опитам да върна отбора към победния път, ако е възможно. Ще ни е нужна подкрепата на всички. Все още имаме много, на което да се надяваме и много, което да се опитаме да постигнем, и ще дадем всичко от себе си, за да постигнем възможно най-голям успех за клуба“, заяви Мартин О'Нийл.

Мартин О'Нийл вече е водил Селтик между 2000/2001 и 2005/2006 г. Той има и престои в Нотингам Форест, Астън Вила, Лестър, Норич, Уикъмб Уондърърс, Шепшед Динамо, Грантъм Таун, освен че е бил начело на националния отбор на Ирландия.

Снимки: Gettyimages

