Салах и Египет се поизмъчиха, но пречупиха Вердон и Бенин

Воденият от Мохамед Салах Египет се нуждаеше от продължения, но все пак успя да пречупи с 3:1 храбрия тим на Бенин в 1/8-финален мач от Купата на африканските нации. Звездата на Ливърпул вкара последното попадение във финалните секунди на двубоя и общо трето в това издание на турнира, с което оформи крайния резултат. "Гепардите” пък бяха изведени от бранителя на Лудогорец Оливие Вердон с капитанската лента, като се бориха храбро и успяха да изравнят за 1:1 в редовното време, но рухнаха в допълнителните 30 минути. Така Салах вече има общо 10 гола в историята на Купата на африканските нации, като е едва третият футболист от страната си с двуцифрен брой голове в надпреварата.

Only three Egypt players have scored 10 or more goals at AFCON:



1. Hassan El-Shazly – 12

2. Hossam Hassan – 11

3. Mohamed Salah – 10#AFCON2025 #AFCON25 #football pic.twitter.com/esWVNgkJME — Abba's Notebook (@AbbasNotebook) January 5, 2026

С успеха си Египет се класира на 1/4-финалите и ще играе срещу спечелилия измежду носителя на трофея Кот д'Ивоар и Буркина Фасо, които се срещат по-късно днес.

Още в 8-ата минута Египет можеше да открие резултата, след като Мохамед Салах изведе чудесно Омар Мармуш, но нападателят се поколеба и вратарят на Бенин Марсел Данджину улови. Пак нападателят на Манчестър Сити бе замесен в следваща опасна ситуация, когато стреля към вратата на “гепардите”, но Йоан Роше успя да изчисти от голлинията. До края на първата част обаче “фараоните” така и не успяха да създадат нещо повече.

124 & 97 - Egypt's latest goals at the AFCON:



🥇123 min & 1 sec - Mohamed Salah v Benin 🆕

🥈99 min & 26 sec - Trézeguet v Morocco (2022)

🥉96 min & 39 sec - Yasser Ibrahim v Benin 🆕



Saviors. pic.twitter.com/yMIq1iFQ2t — OptaJean (@OptaJean) January 5, 2026

В началото на втората част дойде най-доброто положение за Египет, когато след изпълнение на корнер бранителят Рами Рабия се озова в добра позиция и стреля от непосредствена близост, но Данджину и защитникът на Бенин Тамиму Оуру с колективни усилия избиха. Десетина минути по-късно пък “гепардите” пропуснаха много чист шанс да поведат, след като египетският страж Мохамед Ал Шенави трябваше да спасява удара на влезлия от пейката Жодел Досу.

Крепостта на Бенин все пак рухна в 69-ата минута. Салах напредна отдясно и пусна пас към Мохамед Хани, който центрира. Топката стигна до дъгата на наказателното поле, откъдето Марван Атия с красив удар от дистанция откри за Египет - 1:0. “Гепардите” обаче не се стреснаха от полученото и успяха да изравнят. Жуниор Олайтан центрира отдясно, а топката рикошира в египетски бранител и се насочи опасно към вратата. Ал Шенави със сетни усилия успя да избие, но Досу бе най-бърз и с добавка успя да изравни за Бенин - 1:1. В последната минута от редовното време пък Салах можеше да реши мача за “фараоните”, но стреля леко в ръцете на Данджину.

В последвалите продължения Египет отново излезе напред. След късо изпълнение на корнер голмайсторът Атия центрира, а бранителят Ясер Ибрахим изпревари Оливие Вердон и насочи с глава топката неспасяемо в мрежата на Бенин - 2:1 за “фараоните”. В последните секунди на продълженията “гепардите” хвърлиха всичко в атака, което позволи на египтяните при контраатака да изведат Мохамед Салах сам срещу Данджину. Звездата на Ливърпул напредна и прехвърли вратаря, за да оформи крайното 3:1. Това бе общо 10-и гол за капитана на Египет в историята на турнира.