  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Гърция се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис за смесени отбори “Юнайтед Къп“

Гърция се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис за смесени отбори “Юнайтед Къп“

  • 5 яну 2026 | 20:20
  • 651
  • 0
Гърция се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис за смесени отбори “Юнайтед Къп“

Тимът на Гърция се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис за смесени отбори „Юнайтед Къп“ в Пърт (Австралия) за трети път в последните четирите издания. Победите на сингъл на Стефанос Цистипас и Мария Сакари осигуриха успеха на тима с 2:1 над Великобритания в мач от група Е. Забележително е, че победата на Сакари с 6:4, 3:6, 6:1 над бившата шампионка от Откритото първенство на САЩ Ема Ръдукану е първа в кариерата й срещу британката. Гъркинята вече е с баланс 2-0 на сингъл от началото на сезона, след като спечели и срещу бившата номер 1  Наоми Осака на 2 януари при успеха над Япония.

“Имах четири тежки загуби срещу нея, така че да постигна тази първа победа означава много, особено за отбора на Гърция“, каза Сакари на корта.

По-рано Циципас се наложи с 4:6, 6:1, 7:6(4) над Били Харис, за да осигури аванс на тима. 27-годишният грък се затрудняваше да намери бекхенда си през целия сблъсък, но запази самообладание в тайбрека на третия сет, за да триумфира за 2:18 часа.

На двойки Нийл Скупски и Оливия Никълс надиграха Стефанос Сакеларидис и Деспина Папамихаил с 6:2, 3:6, 10-4.

В друга среща от турнира миналогодишният финалист Полша се наложи над Германия в повторение на мача за трофея през 2024 година, спечелен от Германия с 2:0.

Хуберт Хуркач победи Александър Зверев, преди Ига Швьонтек да преодолее пасив от сет и пробив, за да се наложи над Ева Лис.

След като отсъстваше близо седем месеца поради контузия на дясното коляно, на което претърпя операция на 2 юли, Хуркач направи страхотно завръщане. 28-годишният поляк спечели срещу номер 3 в света Александър Зверев с 6:3, 6:4, за да даде преднина на страната си.

“От известно време не съм играл. Седем месеца преживявам трудни моменти и беше много голямо предизвикателство. Всички ме подкрепяха, всички бяха зад мен. Определено преминах през дълъг период от време, в който не се състезавах и не знаех кога ще мога да се върна на корта. Просто се опитвах да се наслаждавам на всеки момент днес“, каза той след успеха.

Хуркач не беше играл от юни в Хертогенбош, което доведе до спад до номер 83 в световната ранглиста. Но бившият номер 6 в света се представи доста убедително срещу Зверев, наниза 21 аса и стигна до успеха за 83 минути.

“Сервирах доста добре. Просто съм доволен от представянето си и също така е много забавно да видя феновете отново“, добави той.

След това Ига Швьонтек трябваше да преодолее Ева Лис с решителен пробив в 10-ия гейм на последния сет, за да затвори мача с 3:6, 6:3, 6:4 за малко под два часа и половина.

Лис никога не беше печелила повече от два гейма в нито един от шестте предишни сета, които беше играла срещу Швьонтек. Германката този път беше много близо до успех, след като направи пробив и поведе с 3:1 във втория сет. Шесткратната шампионка от Големия шлем обаче, след това стигна до обрат.

Швьонтек спечели пет поредни гейма, за да вземе втория сет с 6:3 и отново направи пробив, за да поведе с 3:1 в третия. Германката изравни с пробив за 3:3, но загуби подаването си в десетия гейм, а с това и срещата.

Балансът на полякинята в турнира вече е 12-2 и това беше 31-ата й победа в последните 32 мача срещу състезателки извън топ 40.

На смесените двойки поляците Катаржина Кава и Ян Зелински победиха Лаура Зигемунд и Зверев със 7:6(6), 6:3.

Снимки: Gettyimages

