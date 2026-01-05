Марин Чилич се класира за втория кръг в Хонконг

Хърватинът Марин Чилич се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Хонконг с награден фонд 700 045 долара.

След като пропиля девет мачбола при загубата в първия кръг от Ян-Ленард Щруф през 2024-а, 37-годишният тенисист се завърна две години по-късно, за да започне сезон 2026 със стил, побеждавайки Адриан Манарино с 6:3, 6:2.

„Това е чудесен начин да започна новия сезон. Страхотно е да се върна в Хонконг. Семейството ми е тук... Синовете ми обичат да ме гледат и ми дават страхотна енергия, така че имам чудесен зрителен контакт с тях и ще празнувам победата с тях“, каза Чилич.

Starting strong 💪@cilic_marin kicks off his 2026 with a 6-3 6-2 win over Mannarino!#BOCHKTO2026 pic.twitter.com/mu3ecHbbyZ — Tennis TV (@TennisTV) January 5, 2026

Шампионът на Откритото първенство на САЩ за 2014-а вече е спечелил поне една победа в 21 поредни сезона в АТП, започвайки от 2006-а. Успехът му срещу 55-ия в света беше първата му победа над по-високопоставен съперник, откакто той победи тогавашния номер 4 Джак Дрейпър по пътя към четвъртия кръг на "Уимбълдън" миналата година.

Чилич ще срещне в следващия си мач шестия поставен Нуно Боржеш (Португалия), който елиминира Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина) с 6:4, 6:3 в първия си мач.

Китаецът Ибин У също продължава напред, след като се справи с Фабиан Марожан (Унгария) с 6:4, 6:2, за да си осигури среща във втория кръг с третия поставен и шампион от 2024 година Андрей Рубльов (Русия).