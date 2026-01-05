Популярни
»
Кристина Букса си осигури сблъсък с шампионката Арина Сабаленка в Бризбън

  • 5 яну 2026 | 16:34
  • 190
  • 0
Испанката Кристина Букса си осигури сблъсък с шампионката и водачка в схемата Арина Сабаленка (Беларус) във втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове WТА 500 в Бризбън (Австралия) с награден фонд 1.69 милиона долара.

Букса победи в първия си двубой от надпреварата Анна Бондар (Унгария) след обрат с 4:6, 7:6(4), 6:2 за 2:20 часа на корта.

Австралийската квалификантка Оливия Гадецки се наложи над Ан Ли (САЩ) с 6:4, 6:4 и в следващия кръг ще играе с шестата поставена Мира Андреева (Русия).

В останалите срещи не се получиха изненади. Шуай Чжан (Китай) спечели срещу Ашлин Крюгер (САЩ) с 6:4, 5:7, 6:4, Александра Саснович (Беларус) надделя над Анна Блинкова (Русия) със 7:5, 6:1, Даяна Ястремска (Украйна) елиминира Талия Гибсън (Австралия) със 7:6(3), 7:6(4), а Анна Калинская (Русия) постигна успех над Тереза Валентова (Чехия) с 6:4, 6:4.

Юлия Путинцева (Казахстан) също се класира за втория кръг след победа над Хейли Баптист (САЩ) с 6:2, 6:4, а представителката на домакините Кимбърли Билер (Австралия) се нуждаеше от три сета, за да се справи с Ребека Шрамкова (Словакия) - 6:4, 3:6, 6:3.

В двубой, продължил близо три часа и половина, полякинята Магдалена Фрех спечели срещу победителката от "Уимбълдън" 2023 година Маркета Вондроушова (Чехия) със 7:5, 6:7(3), 7:6(0).

Участващата с "уайлд кард" австралийка Емерсън Джоунс елиминира германката Татяна Мария с 6:3, 6:3 за 76 минути.

