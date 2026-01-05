Коко Гоф загуби на сингъл, но това не спря САЩ за победа над Испания

Защитаващият титлата си тим на САЩ се класира за четвъртфиналите на турнира за смесени отбори "Юнайтед Къп" в Пърт (Австралия), след като победи Испания, а Чехия спечели срещу Норвегия в поредния ден от надпреварата.

Американците трябваше да правят обрат за успеха с 2:1 срещу Испания, след кат Коко Гоф загуби мача си на сингъл, а номер 9 в света Тейлър Фриц трябваше спаси мачбол срещу Хауме Мунар.

Гоф отстъпи пред 42-а в световната ранглиста Джесика Бусас Манейро с 1:6, 7:6(3), 0:6 в първия двубой за деня, но след това се реваншира на смесените двойки, партнирайки си с Крисчън Харисън за победа със 7:6(5), 6:0 над Иниго Сервантес и Ивон Карвале-Раймерс, след като преодоляха ранен пробив в първия сет. Испания вече е елиминирана от турнира.

Във втората среща Фриц спаси мачбол в сблъсъка с Мунар, който щеше да изпрати Аржентина на четвъртфиналите, ако американците бяха загубили. При резултат 5:6 в третата част Фриц не успя да реализира два мачбола, а по-късно спаси един в тайбрека, преди да спечели със 7:6(4), 3:6, 7:6(6) за 3:14 часа.

Чехия се наложи над Норвегия с 3:0 успехa. На сингъл победа постигна Якуб Меншик със 7:5, 7:6(6) над Каспер Рууд в Сидни, а двукратната шампионка на сингъл от "Големия шлем" Барбора Крейчикова, която дебютира в надпреварата, се справи с Малене Хелгьо с 6:4, 6:3.

В момента се играят още два мача от турнира - Германия срещу Полша и Великобритания срещу Гърция.

Отборното състезание се използва като подготовка за Откритото първенство на Австралия в Мелбърн. Първият турнир от "Големия шлем" за сезона започва на 18 януари.

Снимки: Gettyimages