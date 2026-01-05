Популярни
Коко Гоф загуби на сингъл, но това не спря САЩ за победа над Испания

  • 5 яну 2026 | 14:04
Защитаващият титлата си тим на САЩ се класира за четвъртфиналите на турнира за смесени отбори "Юнайтед Къп" в Пърт (Австралия), след като победи Испания, а Чехия спечели срещу Норвегия в поредния ден от надпреварата.

Американците трябваше да правят обрат за успеха с 2:1 срещу Испания, след кат Коко Гоф загуби мача си на сингъл, а номер 9 в света Тейлър Фриц трябваше спаси мачбол срещу Хауме Мунар.

Гоф отстъпи пред 42-а в световната ранглиста Джесика Бусас Манейро с 1:6, 7:6(3), 0:6 в първия двубой за деня, но след това се реваншира на смесените двойки, партнирайки си с Крисчън Харисън за победа със 7:6(5), 6:0 над Иниго Сервантес и Ивон Карвале-Раймерс, след като преодоляха ранен пробив в първия сет. Испания вече е елиминирана от турнира.

Във втората среща Фриц спаси мачбол в сблъсъка с Мунар, който щеше да изпрати Аржентина на четвъртфиналите, ако американците бяха загубили. При резултат 5:6 в третата част Фриц не успя да реализира два мачбола, а по-късно спаси един в тайбрека, преди да спечели със 7:6(4), 3:6, 7:6(6) за 3:14 часа.

Чехия се наложи над Норвегия с 3:0 успехa. На сингъл победа постигна Якуб Меншик със 7:5, 7:6(6) над Каспер Рууд в Сидни, а двукратната шампионка на сингъл от "Големия шлем" Барбора Крейчикова, която дебютира в надпреварата, се справи с Малене Хелгьо с 6:4, 6:3.

В момента се играят още два мача от турнира - Германия срещу Полша и Великобритания срещу Гърция.

Отборното състезание се използва като подготовка за Откритото първенство на Австралия в Мелбърн. Първият турнир от "Големия шлем" за сезона започва на 18 януари.

Снимки: Gettyimages

