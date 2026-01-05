Вавринка не е сигурен дали ще получи "уайлд кард" за Откритото първенство на Австралия

Бившият шампион от Откритото първенство на Австралия Стан Вавринка не е сигурен дали ще получи "уайлд кард" за тазгодишното издание на първия за годината турнир от Големия шлем, което би било последното му участие в “Мелбърн Парк”, преди да прекрати кариерата си в края на 2026 г.

40-годишният швейцарец, който вдигна трофея от “Аустрелиън оупън” през 2014 година, обяви миналия месец, че ще се откаже от тениса в края на 2026-а, слагайки край на 24-годишна професионална кариера.

Вавринка, който заема 157-о място в световната ранглиста, вече не се класира автоматично за основната схема на турнири от Големия шлем и ще се нуждае от "уайлд кард", за да участва.

"Всъщност не знам. Аз мисля мач за мач", каза Вавринка на въпрос за перспективата да получи "уайлд кард" за Откритото първенство на Австралия.

Вавринка е с отбора на Швейцария на турнира за смесени отбори "Юнайтед Къп" в Сидни.

"Когато получавам добри новини, както получих за участието си тук и "уайлд кард" за Оукланд, съм супер щастлив. Когато не получа, всичко е наред, ще се боря за следващия турнир."

Вавринка се нуждаеше от "уайлд кард" за миналогодишния турнир в Мелбърн, но отпадна в първия кръг за трета поредна година.

Организаторите на Откритото първенство на Австралия все още не са обявили пълния списък с получателите на "уайл дкард" за турнира, започващ на 18 януари.

По-рано тази седмица те връчиха "уайлд кард" на 45-годишната Винъс Уилямс, докато тя се готви да стане най-възрастната жена, участвала в основната схема.

Вавринка вече е прекарал над шест часа на корта в два мача в труден старт на годината, побеждавайки французина Артур Риндеркнех в три сета, но губейки от италианеца Флавио Коболи в друг трисетов мач в неделя.

"Това е последната ми година, така че трябва да прекарам максимално време на корта и се старая това да се случва във всеки мач", пошегува се той.

"Като цяло съм доста доволен от нивото си. Разбира се, бих искал да го спечеля. Що се отнася до мен, имам два поредни дни, два големи мача. Виждам, че физически съм добър. Чувствам се добре в началото на годината", каза още Вавринка.