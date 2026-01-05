Медведев и Лехечка стартираха с победи в Бризбън

Водачът в основната схема Данил Медведв (Русия) и шампионът от миналата година Иржи Лехечка (Чехия) стартираха с победи на турнира по тенис на твърди кортове АТР 250 в Бризбън (Австралия) с награден фонд 800 045 долара.

Медведев спечели лесно срещу унгареца Мартон Фучович с 6:2, 6:3 за 70 минути.

Руснакът направи пет пробива от осем възможности и записа първи успех за годината. Във втория кръг той ще играе срещу Франсис Тиафо (САЩ), който елиминира Александър Вукич (Австралия) с 6:2, 6:2.

A bit of luck to finish...but no luck needed with that performance 👌



Medvedev gets his new season off to a strong start in Brisbane#BrisbaneInternational pic.twitter.com/Kwbn5gitUZ — Tennis TV (@TennisTV) January 5, 2026

„Играх страхотно и съм доволен от нивото си. Можех да играя по-добре на сервиса си няколко пъти, но се представих страхотно от основната линия. Доволен съм от първия си мач за годината“, каза Медведев.

Защитаващият титлата си и трети поставен Лехечка се справи доста по-трудно със сънародника си Томаш Махач с 6:4, 6:7(5), 6:2. Той загуби втория сет след тайбрек, но направи два пробива в третата част и затвори мача.

Defending champ Jiri Lehecka survives a very tough first round in Brisbane against friend Tomas Machac: 6-4, 6-7(5), 6-2 in the czech derby. pic.twitter.com/2RGeR5EjaB — José Morgado (@josemorgado) January 5, 2026

В други срещи от турнира Себастиан Корда (САЩ) надделя над Валентен Вашро (Монако) със 7:6(1), 6:3, Райли Опелка (САЩ) победи Дейн Суини (Австралия) с 6:3, 7:5, а Алекс Микелсен (САЩ) се наложи над Джеймс Дъкуърт (Австралия) с 6:7(4), 7:6(2), 6:3.

За втория кръг се класираха още Камил Майхжак (Полша) след успех над Даниел Алтмайер (Германия) със 7:6(4), 6:0 и Кентен Алис (Франция) над Алексей Попирин (Австралия) с 5:7, 6:3, 6:4.