  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Бертузи с хеттрик при успех на Чикаго

Бертузи с хеттрик при успех на Чикаго

  • 5 яну 2026 | 12:45
  • 449
  • 0
Бертузи с хеттрик при успех на Чикаго

Тайлър Бертузи вкара третия си гол в 78-ата секунда на продължението и донесе успеха на Чикаго над гостуващия Вегас с 3:2. Това беше втори хеттрик за сезона за лявото крило и пети в кариерата му.

Капитанът Сидни Кросби беше точен в 2:22 минута на допълнителното време, а Питсбърг постигна пета поредна победа в лигата след 5:4 в залата на Кълъмбъс.

Гостите наваксаха изоставане от 1:4, а Кросби стана първият играч в НХЛ, който достига границата от 50 точки в продължения („25 гола и 25 асистенции“). Той асистира и при изравнителното попадение за 4:4 на Рикард Ракел 14 секунди преди края на редовното време.

