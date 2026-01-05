Бертузи с хеттрик при успех на Чикаго

Тайлър Бертузи вкара третия си гол в 78-ата секунда на продължението и донесе успеха на Чикаго над гостуващия Вегас с 3:2. Това беше втори хеттрик за сезона за лявото крило и пети в кариерата му.

a tyler bertuzzi hat trick overtime winner for your feeds😀 pic.twitter.com/CEPsIdOAjh — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) January 5, 2026

Капитанът Сидни Кросби беше точен в 2:22 минута на допълнителното време, а Питсбърг постигна пета поредна победа в лигата след 5:4 в залата на Кълъмбъс.

"THE PENGUINS WIN! THE PENGUINS WIN!"



WHO BUT SIDNEY CROSBY! 🫡 pic.twitter.com/CujPru5uPP — SportsNet Pittsburgh (@SNPittsburgh) January 4, 2026

Гостите наваксаха изоставане от 1:4, а Кросби стана първият играч в НХЛ, който достига границата от 50 точки в продължения („25 гола и 25 асистенции“). Той асистира и при изравнителното попадение за 4:4 на Рикард Ракел 14 секунди преди края на редовното време.