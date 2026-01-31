Купа „Боби Мавриков“ събра в Банско над 210 деца

Популярни
Контролна среща: Ботев (Пд) - Севлиево 0:0
  • 31 яну 2026 | 14:39
  • 285
  • 0
Повече от 210 деца взеха участие днес в ски зона Банско в поредното издание на "Купа Боби Мавриков“, организиран перфектно от домакините от „Юлен“ АД и ски клуб „Юлен“. Надпреварата в гигантския слалом се проведе на писта „Юлен“ и бе за момичета и момчета във възрастовите групи до 8 г, до 10 г и до 12 г. При най-малките момичета първа е Михаела Заякова, Мотен - 39,25 сек, пред Мая Гелова, Мотен – 41,38 сек и Анна Радева, Грийн роуд – 43,66 сек. В същата възрастова група при момчетата победата е за Теодор Аронов, Грийн роуд – 37,61 сек, пред Калоян Вощев, Банско – 39,72 сек и Димитър Киров, Грийн роуд – 40,82 сек. При момичетата до 10 г първа е Миа Георгиева, Мотен – 37,55 сек, пред Стела Чалина, Чамкория – 39,72 сек и Катрин Найденова, Пампорово – 39,77 сек. При момчетата до 10 г победата е за Христо Атанасов, Мотен – 35,88 сек, пред Никола Замфиров, Юлен – 37,07 сек и Божидар Узунов, Мотен – 37,61 сек. До 12 г първа при момичетата е Велина Панчева, Юлен – 32,94 сек, пред Сияна Гергова, Мотен – 33,71 сек и Николина Владимирова, Мотен – 34,20 сек. При момчетата в същата възрастова група победи Кристиян Чанков, Разлог – 33,56 сек, пред Любомир Стойчев, Юлен – 33,69 сек и Иван Андреев, Разлог – 33,70 сек. По традиция домакините от „Юлен“ наградиха призьорите до шесто място във всяка една от категориите.

