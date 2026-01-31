Популярни
  • 31 яну 2026 | 15:27
Малена Замфирова девета в Рогла

Българката Малена Замфирова се класира на девето място в паралелния гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Рогла, Словения.

Малена Замфирова премина квалификацията в старта от Световната купа в Рогла
Малена Замфирова премина квалификацията в старта от Световната купа в Рогла

16-годишната сноубордитска влезе във финалите с девето време и в първия кръг на директните елимации тя трябваше да се изправи срещу осмата Зузана Мадерова. Като по-предно класирана в квалификацията чехкинята избра червеното трасе, което бе по-бързото от двете в днешния ден.

Замфирова стартира добре и на първата контрола имаше преднина от три стотни от секундата, но в долната част от пистата Мадерова бе по-бърза и завърши на 0.46 секунди пред младата българка.

За предимството на червеното трасе говори и фактът, че от общо 16 спускания при жените само в три напред бе сноубордистката от синята писта.

Победителка при жените стана японката Цубаки Мики, която караше постоянно по червеното трасе, след като успя да спечели квалификацията. За нея това бе трети пореден успех в Рогла след тези през 2024 и 2025 година. Втора остана германката Рамона Терезия Хофмайстер, която завърши на 0.18 секунди след Мики във финала.

В малкия финал победителка стана Елиза Кафонт от Италия след падане на нейната съперничка Забине Пайер от Австрия.

При мъжете, където финалите преминаха без българско участие, победител стана Санхо Лий от Република Корея. Във финала той се наложи с фотофиниш пред италианеца Роланд Фишналер. Трети е австриецът Фабиан Обман, който в малкия финал спечели с аванс от 0.03 секунди срещу представителя на домакините от Словения Тим Мастнак.

Следващият старт за състезателите в алпийския сноуборд е идната седмица и е най-важният за целия сезон. На 8 февруари (неделя) в Ливиньо те ще се състезават в паралелния гигантски слалом от Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

