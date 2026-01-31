Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Пинейро не знае химна на Бразилия, но обича дома си в ... Милано

Пинейро не знае химна на Бразилия, но обича дома си в ... Милано

  • 31 яну 2026 | 17:27
  • 238
  • 0

През последните две години един скиор се превърна не само в звезда на пистата, но стана и шоумен. Медиите не спират да се занимават с всичко, което прави Лукас Бротен Пинейро. А той вече показа на света, че може да танцува, а преди игрите Милано - Кортина трябва да освежи и певческите си умения. Разбира се ... ските си остават на първо място.

Роденият в Норвегия Лукас Бротен Пинейро признава, че всъщност не знае бразилския национален химн. Майката на му е бразилка, а баща му е норвежец. Той бе част от тима на Норвегия, докато внезапно не се отказа в навечерието на новия сезон през 2023 година. Тогава, в Зьолден, Лукас разкри, как не може да се разбере с норвежците за спонсорските си договори и остана извън Кервана за една година. След един сезон Бротен отново бе на линия, представлявайки Бразилия. 25-годишният скиор обича да забавлява. Когато стана първият бразилски скиор, завършил на подиум за Световната купа, той отпразнува със самба танц и бразилско знаме, увито около кръста му. Това беше декември 2024 година, когато той се класира втори в гигантски слалом в Бийвър Крийк, Колорадо, четвъртото състезание след завръщането му. Последваха още подиуми, но най-запомнящият се момент дойде по-рано този сезон в слалома в Леви, Финландия, на 16 ноември 2025 година, когато Лукас завоюва историческо злато от Световната купа по алпийски ски.

Лукас Бротен Пинейро е една от най-ярките личности в ски спорта, известен още с лакирането на ноктите си и с вкуса си към модата. Той има апартамент в Милано - модната столица на Италия и едно от местата за провеждане на Зимните олимпийски игри следващия месец.

