  Зимни спортове
  2. Зимни спортове
  Влади Зографски влезе в топ 10 във Вилинген

Влади Зографски влезе в топ 10 във Вилинген

  • 31 яну 2026 | 19:28
  • 283
  • 0
Влади Зографски влезе в топ 10 във Вилинген

Владимир Зографски попадна в топ 10 на Световната купа по ски скокове за четвърти път през сезона, след като изключителен втори опит го постави на осмо място в класирането във Вилинген, Германия. По-рано българинът бе девети във Фалун и шести във Висла, а в Рука той записа рекордно класиране в кариерата си с четвърта позиция.

В квалификацията Зографски даде 32-и резултат със 123.5 метра, а в първия рунд българинът почти повтори това постижение със 121.5 метра за 92.2 точки. Във вторите скокове обаче той записа впечатляващите 146 метра и добави 125 точки, за да завърши с резултат 217.2 пункта и 0.2 повече от втория в генералното подреждане Рьою Кобаяши.

Това бе рекордно класиране за Зографски на шанцата във Вилинген.

Кристофер Ериксен Сундал, Андреас Велингер, Мануел Фетнер и Феликс Хофман изпревариха българина, но не успяха да влязат в челната тройка. На трета позиция завърши германецът Карл Гайгер с 237.8 точки, а втори бе японецът Рен Никайдо с 4.4 повече.

И днес над всички бе словенецът Домен Превц, който единствен прескочи 150-ия метър с опит на 155 и половин зад абсолютния рекорд на шанцата, записан от Йохан Андре Форфанг преди две години. Словенецът получи 132.5 точки и спечели състезанието с 264.4, 22 повече от Никайдо.

За Домен Превц това бе трета поредна победа и юбилейна десета от началото на сезона. Той увеличи преднината си срещу Кобаяши на 538 точки, а трети е Никайдо с изоставане от 674 пункта. Зографски заема 14-о място с 15 точки зад Сундал.

Снимки: Gettyimages

