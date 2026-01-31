Контузия извади Крис Летанг от отбора на Питсбърг Пенгуинс за 4 седмици

Защитникът Крис Летанг няма да играе четири седмици за Питсбърг Пенгуинс, който е в серия от пет победи в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Той попадна в списъка на трайно контузените, според който всеки играч пропуска поне следващите десет дни на отбора си.

Евгени Малкин също не тренира с Пенгуинс. Руснакът страда от травма в рамото, каквато лекуваше и през декември, съобщава АП.

Летанг, на 38, има 25 точки (три попадения и 22 асистенции) в 50 мача от началото на сезона. Двукратният носител на Купа "Стенли" има 797 точки (178 гола и 619 асистенции) в 1 211 мача от началото на кариерата си. Той бе взет от Питсбърг в третия рунд на драфта през 2005.

Летанг е на трето място в клубната история по мачове само зад Сидни Кросби (1 404) и Малкин (1 250).