Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Новак Джокович напуска основания от него Професионален съюз на тенисистите

Новак Джокович напуска основания от него Професионален съюз на тенисистите

  • 5 яну 2026 | 11:45
  • 466
  • 0
Новак Джокович напуска основания от него Професионален съюз на тенисистите

Бившият номер 1 в света Новак Джокович обяви, че напуска Професионалния съюз на тенисистите (PTPA), който той основа заедно с канадеца Вашек Поспишил през 2019 година.

Легендарният сърбин заяви, че решението му произтича от опасения относно прозрачността, управлението и от начина, по който се използва неговият имидж.

„Гордея се с визията, която аз и Вашек споделяхме, когато създадохме PTPA, за да дадем на играчите по-силен и по-независим глас, но стана ясно, че моите ценности и подход вече не съответстват на настоящата посока на организацията. Ще продължа да се фокусирам върху тениса, семейството си и да допринасям за спорта по начини, които отразяват моите принципи“, написа Джокович в социалните мрежи.

През март 2025 година PTPA заведе дело срещу АТР, WТА, ITF и ITIA (независима огранизацият за борба с допинга и корупцията). Документът съдържа клаузи относно ограниченията на доходите на играчите, антидопинговата система и графика на турнирите.

Следвай ни:

Още от Тенис

Белинда Бенчич: Атмосферата беше страхотна

Белинда Бенчич: Атмосферата беше страхотна

  • 4 яну 2026 | 20:10
  • 1713
  • 0
Канада не остави шанс на Китай на "Юнайтед Къп"

Канада не остави шанс на Китай на "Юнайтед Къп"

  • 4 яну 2026 | 19:18
  • 1476
  • 0
Григор Димитров в Бризбън: Дано да изиграя пълен сезон

Григор Димитров в Бризбън: Дано да изиграя пълен сезон

  • 4 яну 2026 | 15:31
  • 2726
  • 4
Завръщането на Радукану отново се отлага

Завръщането на Радукану отново се отлага

  • 4 яну 2026 | 13:20
  • 1682
  • 0
Томлянович и Бузкова с успешно начало в Бризбън

Томлянович и Бузкова с успешно начало в Бризбън

  • 4 яну 2026 | 12:39
  • 1693
  • 0
Григор Димитров срещу стар познайник на старта в Бризбън

Григор Димитров срещу стар познайник на старта в Бризбън

  • 4 яну 2026 | 12:12
  • 5373
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:00
  • 18723
  • 26
Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

  • 5 яну 2026 | 09:47
  • 8007
  • 5
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 2140
  • 0
Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

  • 5 яну 2026 | 12:08
  • 1841
  • 0
Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

  • 4 яну 2026 | 23:49
  • 18941
  • 35
Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

  • 4 яну 2026 | 21:30
  • 35276
  • 140