Новак Джокович напуска основания от него Професионален съюз на тенисистите

Бившият номер 1 в света Новак Джокович обяви, че напуска Професионалния съюз на тенисистите (PTPA), който той основа заедно с канадеца Вашек Поспишил през 2019 година.

Легендарният сърбин заяви, че решението му произтича от опасения относно прозрачността, управлението и от начина, по който се използва неговият имидж.

„Гордея се с визията, която аз и Вашек споделяхме, когато създадохме PTPA, за да дадем на играчите по-силен и по-независим глас, но стана ясно, че моите ценности и подход вече не съответстват на настоящата посока на организацията. Ще продължа да се фокусирам върху тениса, семейството си и да допринасям за спорта по начини, които отразяват моите принципи“, написа Джокович в социалните мрежи.

През март 2025 година PTPA заведе дело срещу АТР, WТА, ITF и ITIA (независима огранизацият за борба с допинга и корупцията). Документът съдържа клаузи относно ограниченията на доходите на играчите, антидопинговата система и графика на турнирите.